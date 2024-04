La Liga Mendocina al día: Argentino no afloja, ya ganó siete al hilo y es el único líder con puntaje ideal

El sábado pasado arrancó la séptima fecha del Torneo Apertura, por la Zona A, Atlético Argentino defendió el invicto y el puntaje ideal ante Eva Perón. Fue triunfo por 2 a 1 para la Academia con goles que llegaron por intermedio de Gianfranco Leiva y Alexis Melo para el Boli y Alam Aguilera marcó para Eva Perón. Argentino sumó su séptimo triunfo en fila y es líder absoluto de la Zona A, en tanto, la visita hace 5 fechas que no suma de a tres y se ubica sexta ubicación con 5 puntos.

En otro encuentro, Godoy Cruz goleó a Universitario por 5 a 1. Los goles del Tombita los convirtieron Alejo Sperdutti, Emiliano Cuvertino, Mauro Arias, Mauro Álvarez y Cristian Castro, mientras que Gerónimo Galván descontó para el CAU. El local sumó de a tres luego de dos derrotas al hilo y se ubica en la cuarta ubicación con 7 unidades. En tanto, la visita no ganó todavía en el torneo y sigue penúltimo en la tabla de posiciones.

Por la Zona B, Gutiérrez venció cómodamente a Deportivo Luzuriaga por 4 a 1 con un doblete de Gonzalo Olivares, Mauro Brito y Federico Frías. David Pizarro marcó el gol del descuento para Luzu. El Celeste suma su segundo triunfo consecutivo que lo dejó en la quinta posición de la tabla con 8 unidades. Por su parte, Luzuriaga no sale del fondo de la tabla: tiene apenas 4 puntos.

Gutiérrez SC vs Deportivo Luzuriaga. Foto: @brisag.ph

En otros partidos de la jornada, por la Zona C, Rodeo del Medio venció como local a UNCuyo por 2 a 0. Gerónimo Tonetto y Alan Barbosa convirtieron para el Toponero. El local volvió al triunfo luego de dos derrotas consecutivas y marcha cuarto, con 6 unidades. Por su parte, los universitarios siguen en la última ubicación con 4 puntos.

Por esta misma zona, Luján de Cuyo le ganó a Leonardo Murialdo por 4 a 1. Los goles del Granate llegaron por intermedio de Omar Echave, Mauricio Chávez, Enzo De Ipola, Santiago Caballero. Alan Videla descontó para el Canario. Con este resultado, el Granate sumó su quinta victoria consecutiva, continúa invicto en el torneo y es puntero de su zona con 19 unidades. En tanto, el Canario está penúltimo con 5 unidades.

Por la Zona D, Academia Chacras y CEC igualaron 1 a 1, Nicolás Pizarro marcó para Chacras y Gerson González convirtió para el Mercantil. El local volvió a sumar después de dos derrotas y quedó cuarto con 9 unidades. Por su parte, el CEC no le pierde pisada a San Martín y sigue como escolta con 12 puntos.

San Martín, líder de la Zona D, goleó categóricamente a Municipal Godoy Cruz por 9 a 2. Los goles para el Chacarero llegaron gracias a un hat-trick de Córica, Pedernera y Lucas Carrizo marcaron en 2 oportunidades y los goles restantes Mashad y Bacán. Los tantos del descuento del Municipal los convirtió Diego González, uno de penal. San Martín continua invicto en el torneo y con 15 puntos es el líder de la Zona D.

La séptima fecha continuó el domingo por la mañana. Por la Zona A el partido que debían disputar Atlético Palmira y Fray Luis Beltrán fue suspendido por decisión del árbitro debido a problemas de infraestructura en la cancha de Medrano, donde el Jarillero hace de local momentáneamente. El juez lo suspendió por falta de un sanitario para los árbitros.

También en horas de la mañana por la Zona B, FADEP goleó en su casa a Cicles Club Lavalle por 4 a 0. Los goles para los de Russell fueron convertidos por Pablo Delallore, Juan Almeida, Cristian Lucero y Máximo Valdez. Los Rojinegros marchan invictos en el torneo y continúan punteros de la Zona B con 19 puntos, mientras que el Melonero quedó como escolta a 6 unidades.

En otro encuentro, Centro Deportivo Rivadavia cayó como local frente a Andes Talleres por 2 a 0. Los goles del Matador los marcó Nicolás Acosta en dos oportunidades. Esta es la tercera derrota consecutiva del local, que suma 6 puntos y se ubica en la sexta ubicación, por su parte, Talleres hace tres fechas que no pierde y -con 9 puntos- se encuentra en la cuarta posición de su zona.

El encuentro entre Independiente Rivadavia y AMUF se suspendió por las malas condiciones en el campo de juego.

Por la Zona C, otro partido con muchos goles, fue el que Deportivo Guaymallén goleó a Sp. Banfield por 7 a 0. Los goles para el Cacique fueron de Ramiro Villarreal, Juan Pablo Fondere, Emiliano Gil en dos ocasiones, Brian Zabaleta, Gerónimo García y Franco González. Guaymallén sumó su quinto triunfo en fila y es escolta de Luján con 16 unidades. Por su parte, el Taladro venía de dos triunfos y quedó tercero con 10 unidades en su zona.

Foto: @emamaza_

Por el Interzonal de las Zonas C y D, Deportivo Maipú cayó como local ante Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 con el tanto de Bautista Almeida. El Lobo volvió al triunfo luego de cuatro encuentros y está tercero con 10 unidades en la Zona D. El Cruzado, por su parte, hace seis fechas que no gana y sólo suma 5 puntos, ubicándose en la quinta posición de la Zona C.

El encuentro entre Huracán Las Heras y Platense de San José fue postergado para el próximo miércoles a las 16.30 en el Estadio General San Martín.