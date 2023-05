La gran duda de Almirón en Boca para jugar con Argentinos: vuelve Varela o continúa Medina

Boca visitará a Argentinos Juniors el viernes, desde las 21.30, por la fecha 17 de la Liga Profesional y mientras Jorge Almirón comienza a definir el equipo que no tendría muchas variantes ya se impone una duda: si volverá Alan Varela, quien purgó la fecha se suspensión por haber llegado a las cinco amarillas ante River, o continúa Cristian Medina, de buen rendimiento en el Monumental y aún mejor ante Belgrano el último domingo jugando en la posición de volante central.

El entrenador empieza a recuperar a varios futbolistas y luego de los retornos de Darío Benedetto y Frank Fabra, además del cinco el que regresará es Guillermo Fernández. De ellos dos, Pol tiene todos los números para meterse nuevamente en el once titular ya que es uno de los referentes y capitán del Xeneize. El que dejaría la cancha es Óscar Romero.

🤯🇦🇷 Hoy, Cristian Medina alcanzó los 15 partidos jugados con Boca en este 2023.



En ese lapso, sumó 266 PASES CORRECTOS de 289 intentados, con una efectividad del 92%, durante los ¡507 MINUTOS! que estuvo en cancha. Ah, y 43 recuperaciones.



Entrando desde el banco o siendo… pic.twitter.com/05yFNaD6Hk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 15, 2023

En tanto, los focos estarán puestos en qué hará el DT en relación a Medina. Desde el cuerpo técnico quedaron muy conformes con su actuación en el triunfo por 2-0 ante Belgrano pese a que nunca se había desempeñado como mediocampista central. Sin embargo, hasta ahora el titular en ese lugar era Varela y no salió por rendimiento. En la práctica matutina del miércoles probará el equipo y empezará a verse qué define Almirón.

🎩 Cristian Medina SOLO falló ¡2 DE LOS 50! pases que intentó hoy ante Belgrano.



Ademas fue hasta su salida el jugador de Boca con más recuperaciones [6].



20 años. pic.twitter.com/7Y8xAcJ0dB — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2023

En cuanto al resto del equipo, no tocaría mucho con respecto a los once que vencieron al Pirata. Luis Advíncula seguiría en la mitad al igual que Martín Payero, el goleador del equipo en la Liga Profesional. Arriba, Sebastián Villa y Darío Benedetto son dos fijas y jugarán de no mediar inconvenientes. La única variante podría darse en la zaga ya que Facundo Roncaglia ahora tendrá como alternativas a Nicolás Valentini, quien vuelve de la expulsión ante River, y Bruno Valdez, que se volvió a sumar al grupo.

Los números de Cristian Medina en Boca vs. Belgrano