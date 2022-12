La escandalosa relación de Xuxa y Pelé: cuando se conocieron ella tenía 17 años y el 40

Este jueves a los 82 años falleció el astro del futbol brasileño Edson Arantes do Nascimento. Pelé es conocido mundialmente por su increíble carrera futbolística, sin embargo, no ha sido ajeno a los escándalos.

En la década del 80, cuando el ídolo brasileño venía de divorciarse de Rosemeri Choibi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos, Kelly Cristina, Edinho y Jennifer, empezó una relación con la modelo Maria da Graça Meneghel, de nombre artístico “Xuxa”.

En ese entonces él tenía 40 años y ella 17. Ambos se conocieron en una producción para la tapa de la revista Manchete. El astro posaba de smoking, rodeado de cuatro modelos en trajes dorados.

Antes de iharse en la joven Xuxa, Pelé invitó a Luíza Brunet. “¿Tenés algún compromiso para esta noche?”, le preguntó a la joven. Recuperada del shock, lo rechazó con estilo, pero sin dudas.

Ante la negativa, Pelé fue por María, quien había posado a su derecha, tomándole su brazo. “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad”, reconoció Xuxa.

Gentileza Íconos

“Llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, recordó. Después de aquella primera cita estuvieron juntos durante seis años.

En su libro autobiográfico Memorias, Xuxa contó que Pelé fue el primer amor de su vida. Con él aseguró tener su primera relación sexual y también el primer desencanto al descubrir sus infidelidades.

Claramente, no todo fue color de rosa. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió.

En febrero de 2020, en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera Xuxa dio más detalles de su relación con Pelé. “Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”, declaró.

La versión de Pelé, en una entrevista otorgada al semanario colombiano “Nuevo Estadio” fue diferente.

“Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, dijo.

Cuando Xuxa cumplió 23 años decidió acabar con el romance y siguió adelante. Desde entonces, cada uno rehízo su vida a su manera. En 1994, con 53 años, O Rei se casó por segunda vez con la psicóloga y cantante góspel Assiria Seixas (36), con quien estuvo 14 años de matrimonio y dos hijos, los gemelos Josua y Celeste, y en 2016, con 75 años, se casó por tercera vez con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoaki, en ese entonces de 41.