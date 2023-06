La despedida de Juan Román Riquelme: el Romance del “10” con Mendoza

Hoy se despide uno de los reyes que tuvo el deportes que más nos gusta y mejor jugamos los argentinos: Juan Román Riquelme. Será la última función del máximo ídolo de Boca Juniors. JRR10, The Last Dance.

El legado que le deja Román al fútbol argentino será eterno, como cada una de las partituras de un director de orquesta. Ahora, dentro de esta fiesta internacional cuyo epicentro estará en La Bombonera desde horas tempranas de este domingo, ¿cuál es el vínculo de Román con el fútbol mendocino y con la provincia de Mendoza? ¿Cuántas funciones interpretó Román en nuestra provincia? ¿Con cuántos jugadores oriundos de estos lares tiró paredes y coincidió en los planteles donde desplegó su magia?

En primer lugar, Los Andes hizo un repaso por todas y cada una de las funciones que el eterno “10″de Boca Juniors dirigió en la tierra del sol y del buen vino, ya sean amistosos o “por los porotos” (oficiales).

Como no podía ser de otra manera, fueron 12 (sí, doce redondas, ni más ni menos) las veces que Juan Román Riquelme exhibió su enorme talento en Mendoza. Todas fueron en el Estadio Malvinas Argentinas y con la camiseta del Xeneize. Ganó 5, empató 5 y perdió dos partidos. Convirtió dos goles, uno a River y otro a Racing. Eso sí, un dato curioso es que al Tomba no le anotó goles jugando en el Mundialista.

Juan Román Riquelme fue figura en el Boca finalista de la Libertadores (Foto: AP / Archivo).

Eso sí, existe un registro de un encuentro en el que JR10 pisó el verde césped de elefante blanco de los mendocinos con la camiseta del seleccionado argentino. Aunque en esa oportunidad, un joven Riquelme -de apenas 19 años- no tuvo minutos en cancha y observó todo el partido desde el banco de los suplentes.

Esa vez fue el jueves 19 de febrero de 1998, cuando Argentina se preparaba para el Mundial de Francia y, en una de las fechas FIFA, jugó un amistoso ante Rumania en nuestra provincia. En un Malvinas Argentinas con más de 20 mil personas, la Albiceleste ganó 2 a 1 (goles de Nelson Vivas y Roberto Ayala, ambos de cabeza).

Riquelme, que unos días antes (el 7 de febrero de ese ‘98) había sido titular en el triunfo de Boca por 2 a 0 ante Racing en ese mismo escenario, estuvo en el banco de suplentes del equipo dirigido por Daniel Alberto Passarella, que esa noche formó con: Burgos; Hernán Díaz, Vivas, Ayala y Chamot; Verón, Astrada, Simeone y Gallardo; Ortega y Crespo. En el segundo tiempo ingresaron Gustavo Zapata y Marcelo Delgado. Esa noche, en la que el enganche de la Albiceleste fue Gallardo y metió las asistencias de los dos goles, Román no ingresó.

El debut de Juan Riquelme en la primera de Boca, un 10 de noviembre de 1996. / Gentileza.

El propio Passarella había hecho debutar a Riquelme en la Selección el 16 de noviembre de 1997, en un empate 1-1 ante Colombia por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998. Argentina ya estaba clasificada, y Román ingresó por Gallardo faltando 10 minutos.

En julio de ese año 98, un joven Román volvió a Mendoza para calzarse la “10″ del incipiente Boca de Bianchi, que venció 3-1 a Racing en el Torneo de Invierno de esa temporada.

En enero del año siguiente, Román volvió a presentarse en un duelo de la Copa de Oro frente a Independiente. Fue triunfo del Rojo por 2 a 0.

Tres días después, el 23 de enero de 1999, anotó su primer gol en el Malvinas Argentinas. Fue de tiro penal en un empate 1-1 de Boca ante Racing por la Copa de Oro. Dos meses después, el 10 de marzo, brindó un show en la goleada 3-0 del Xeneize ante River, con un hattrick de Martín Palermo, con dos asistencias con el sello de Román.

En el verano de 2001 fue titular en el triunfo 4-1 de Boca otra vez sobre la Academia, mientras que a inicios de 2002, antes de ser transferido al Barcelona, hizo un golazo y la descosió en un clásico ante River que finalizó 1-1 y el Millo ganó por penales.

Tras su periplo europeo, Román volvió a Boca en 2007. Ya con el Tomba en Primera, por la séptima fecha de ese Torneo Clausura, el Xeneize se impuso 1-0 a Godoy Cruz con un recordado golazo de taco de Mauro Boselli.

También fue partícipe Riquelme de la histórica goleada 4-1 que el Tomba le propinó a Boca en el Apertura 2008.

Las últimas tres presentaciones del “Torero”en Mendoza también fueron en encuentros oficiales y frente a Godoy Cruz, con la particularidad que los tres fueron empates. En 2010 fue 1-1, mientras que en junio y octubre de 2013 fueron empates 1-1 y 2-2, respectivamente, con saludo -un tanto frío- a su eterno socio dentro de la cancha, Martín Palermo, quien era el DT del Tomba.

Tibio abrazo Palermo - Riquelme

Los 12 partidos de Riquelme en nuestra provincia

Fecha Partido Torneo/Motivo

07/02/98 Boca 2 - Racing 0 Amistoso

26/07/98 Boca 3 - Racing 1 Amistoso

20/01/99 Boca 0 - Indepen’te 2 Copa de Oro

23/01/99 Boca 1 - Racing 1 Copa de Oro

10/03/99 Boca 3 - River 0 Copa Revancha

03/02/01 Boca 4 - Racing 1 Torneo de Verano

23/01/02 Boca 1 (4)- River 1 (5) Copa Desafío

25/03/07 Godoy Cruz 0 - Boca 1 Clausura

28/09/08 Godoy Cruz 4 - Boca 1 Apertura

21/02/10 Godoy Cruz 1 - Boca 1 Clausura

23/06/13 Godoy Cruz 1 - Boca 1 Final

20/10/13 Godoy Cruz 2 - Boca 2 Inicial

Detalle: Jugó 12 partidos, ganó 5, empató 5 y perdió dos. Convirtió dos goles: uno a Racing y otro a River.

Neri Raúl Cardozo fue el futbolista mendocino que más jugó y dio una vuelta olímpica internacional (Copa Libertadores 2007) con Juan Román Riquelme.

El uno x uno de los mendocinos que jugaron con Román

Neri Raúl Cardozo. Entre febrero de 2007 y fines de 2008 jugó 36 partidos con Román: 21 éxitos de Boca, 10 empates y 5 caídas. Hizo 5 goles y Román, 13. Ganaron la Copa Libertadores 2007.

Jesús José David Méndez. Coincidió con Riquelme en Boca en 2010 y luego en 2013, y Román siempre lo llenó de elogios. Jugaron 22 veces juntos, con 9 triunfos, 6 empates y 7 derrotas.

Cristian David Lucchetti. “Laucha”, el arquero lujanino compartió plantel con Román entre 2010 y 2011. Juntos estuvieron en 10 partidos, con 4 victorias de Boca, 4 empates y 2 caídas.

Adrián José Gabbarini. El arquero nacido en Guaymallén fue compañero de Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors. Fue en 2014, cuando el Bicho ascendió a Primera División.

Luciano Javier Cabral. El alvearense, nacionalizado chileno, formó parte del Argentinos que logró el ascenso a Primera en el 2014 y compartió plantel con Juan Román Riquelme.

Riquelme ya se entrena con Argentinos Juniors

Opinan de Román

Neri Cardozo: “Jugar con un ídolo de Boca como Román para mí fue grandioso”

“Para mi fue grandioso tener la posibilidad de poder jugar con un ídolo de Boca como es Román, que es Dios para los hinchas xeneizes. Mi relación con él era buena como con todos los demás compañeros que tuve en mi carrera. ¿Si fue el mejor jugador con el que jugué?Sin dudas. Pero también jugué con Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero, creo que todos fueron especiales. La última vez que hablé con Román fue cuando estaba organizando su partido despedida la vez anterior, hace varios años. Fue para invitarme porque la idea era que jugaran el Boca de 2007 con el de 2001. Esta vez no me llegó la invitación, pero deseo que todo salga espectacular”.

Adrián Gabbarini: “Ese Argentinos de 2014 estaba armado, pero él revalorizó todo”

“Fue un lujo y un gran recuerdo haber podido compartir cancha con Román, uno de los jugadores más influyentes de la historia del fútbol argentino. En ese momento, el Bichi Borghi ya tenía armado el plantel de Argentinos Juniors y la llegada de Riquelme fue un plus porque valorizó todo:el club y la categoría. Era impresionante la cantidad de gente que estaba expectante de nuestros partidos solamente por la presencia de Román, es la realidad. Al margen de que teníamos un gran equipo, la presencia de él nos potenció y también teníamos más presiones para poder ascender, algo que finalmente pudimos lograr y en su último torneo como jugador profesional”.

Jesús José David Méndez: “Román es el mejor de todos, ya no hay más jugadores como él”

“Soy hincha de Boca, y cuando fui a probarme primero fui a Boca y después fui a River, quedé en los dos. Pero mi papá me llevó a River. De ese tiempo tengo fotos en La Bombonera, y yo después terminé jugando ahí. ¿Quién iba a creerlo, no? La gente que trabaja ahí me quiere mucho, mis excompañeros. Y bueno, ni hablar. Jugué con Román... todo el mundo quiere jugar con Román. Creo que es uno de los mejores jugadores, para mí es el mejor, no es porque sea hincha de Boca, pero de los que jugué, ya no hay más jugadores como Román. Él me tiene mucho aprecio y yo le estoy muy agradecido porque en su momento pidió que yo vaya a Boca”.