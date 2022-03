La desesperación de un futbolista mendocino: su familia está atrapada en Ucrania en medio de los bombardeos rusos

Los ataques militares de Rusia a Ucrania siguen preocupando al mundo, ya que los bombardeos y el terror no cesan a pesar del pedido global. Las historias de familias destrozadas copan las agendas periodísticas y todos los países ven minuto a minuto cómo la barbarie se adueña de la vida de miles y miles de personas.

En ese sentido, la historia que protagoniza esta nota esta nota es la del futbolista mendocino Gerónimo Poblete, quien juega en el F. C. Metalist Járkov. El volante atraviesa horas de desesperación ya que su familia se encuentra justamente en Járkov, una de las principales ciudades ucranianas, blanco del feroz enfrentamiento por estas horas.

Se fue a Turquía y no pudo volver a Ucrania

“Estoy en Turquía con el equipo y debíamos regresar el día 24 a Járkov. Fue la mañana de la invasión a Ucrania y nos cancelaron el vuelo. Quedé en Turquía y mi familia en Járkov. Hablo minuto a minuto, no puedo salir del teléfono”, aseguró el deportista oriundo de Tupungato al programa de TV Buenos Días América.

Gerónimo Poblete, el mendocino que juega en un club de Ucrania.

Su esposa y sus pequeños hijos de 4 y 5 años tienen que soportar la tensa situación en Ucrania, en medio del temor y la incertidumbre.

“Cuando pasan minutos sin responderme me pongo inquieto. Ellos se encuentran en el subsuelo del hotel que estábamos porque nos íbamos a mudar a la nueva casa a los poquitos días”, dijo.

Y añadió: “Estamos un poco desesperados. Tratamos de aferrarnos a Dios, que vamos a encontrar la salida para irnos de esa ciudad, llevar a la familia al oeste de Ucrania y cruzar por Polonia o Rumania. Sacarlos del país lo más rápido posible”, contó el mendocino con evidente preocupación.

El tupungatino Gerónimo Poblete. / archivo

Desde el jueves 24 en un subsuelo

Poblete, además, detalló que su familia permanece en un subsuelo desde el 24 de febrero: “Desde el jueves mi mujer e hijos están en un subsuelo y de ahí no se mueven. No suben a las habitaciones ni nada. Por momentos se habían calmado los ataques, por momentos no se escuchan bombardeos, pero estos últimos días han sido bravos. Estamos esperando una solución. Todos los días estoy preguntando si hay alguna posibilidad, algún tren seguro”.