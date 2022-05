Justicia deportiva: no existe más el “gol de visitante” en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Tiempo atrás, en la previa de la final de la Copa Libertadores 2021 entre Palmeiras y Flamengo que se disputó en Montevideo, la Conmebol anunció que la famosa regla del “gol de visitante” quedará eliminada a partir de las próximas ediciones para lograr una “mayor justicia deportiva” tanto en la Libertadores como en la Copa Sudamericana. Con ambos certámenes continentales cerrando la fase de grupos y entrando en la etapa de mata-mata.

De esta manera, la Conmebol volverá al formato de competencia previo a la Copa Libertadores 2005, que ganó San Pablo -eliminó a River en la semifinal- ante Atlético Paranaense.

Desde ahora, frente a un ida y vuelta en un torneo continental -Libertadores, Sudamericana y Recopa- igualado en goles se continuará con la definición por penales como sucedió hasta la edición 2004, en la que Once Caldas salió campeón por penales tras empatar sin goles con Boca en La Bombonera y luego por 1-1 en Manizales. Esta noticia es más que alentadora, por ejemplo, para aquellos equipos que deben visitar la tan complicada altura -a la cual no están acostumbrados- y que convertir un gol se les hace cuesta arriba.

Qué gran cambio el del gol de visitante. Tremendos partidos salen ahora — Fede Acosta (@fedeacosta23) May 4, 2022

La medida del ente sudamericano se mantuvo en la misma línea que la UEFA, que también eliminó el gol de visitante para sus competiciones.

Los partidos de Copa Libertadores que definió el gol de visitante

1988: fue la primera que se utilizó esta regla para formatos internacionales. Y el primero en usarla a su favor fue Nacional, quien en octavos de final eliminó por gol de visitante a la U. Católica. (1-1 en Santiago, 0-0 en Montevideo). Incluso después llegó a la final y venció a Newell’s para ser el nuevo campeón.

2005: en la fase previa para ingresar a los grupos de la Copa, Quilmes eliminó a Colo Colo tras un 0-0 en el Sur y un 2-2 en Santiago de Chile.

2006: Estudiantes pasó a cuartos de final tras ganarle a Goias 2-0 de local y perder 3-1 de visitante. Luego fue eliminado por el San Pablo.

2007: Gremio llegó a la gran final contra Boca gracias al gol de visitante ante el Santos en semifinales. El final es conocido por la mayoría: una versión demoledora de Riquelme y el Xeneize gritó campeón con Russo a la cabeza.

2008: Liga de Quito, con Bauza como DT, hizo historia y se consagró campeón después de pasar en semis al América de México por gol de visitante. (1-1 en el DF y 0-0 en Ecuador)

2009: Estudiantes pasó la fase previa por gol de visitante ante Sporting Cristal de Perú. La derrota por 2-1 en la ida y la victoria en casa por 1-0 le permitió seguir con vida y posteriormente coronarse campeón.

2010: Inter de Porto Alegre pasó en octavos, cuartos y semis por gol de visitante. Eliminó a Banfield, Estudiantes y San Pablo respectivamente y se coronó campeón. La regla le sentó bien al conjunto brasileño durante ese año.

2011: Peñarol eliminó a Vélez por gol de visitante en la semifinal y luego cayó en la final con Santos.

2013: Newell’s eliminó a Vélez en octavos por gol de visitante. El Fortín había ganado 1-0 en Santa Fe, pero en Buenos Aires, La Lepra se quedó con un triunfazo por 2-1 y pasó a cuartos, donde también eliminó a Boca, pero desde penales.

2014: Bolívar, eliminado por San Lorenzo en semis, había pasado octavos vs. León por gol de visitante.

2016: Huracán tuvo la chance de entrar en la fase de grupos gracias al gol de visitante vs. Caracas. La ida en Parque Patricios fue triunfo para el Globo por 1-0 y en la vuelta le bastó a pesar e caer 2-1. Posteriormente llegó a octavos de final y perdió con Atlético Nacional, el campeón.

2018: el más recordado por los hinchas de River, que pasó la semifinal con Gremio por gol de visitante tras el 0-1 en Núñez y el 2-1 en Brasil. Después le ganó la final de Madrid a Boca y se coronó. Antes, Banfield había pasado de fase 2 a 3 vs. Independiente del Valle.

2020: Santos pasó a Liga de Quito en octavos por gol de visitante. Después llegó a la final y eliminó a Boca en semifinales.

2021: Barcelona de Ecuador superó a Fluminense en cuartos de final (2-2 en Brasil y 1-1 en Guayaquil).

Lo bueno que a partir de esta edición se ELIMINA EL GOL DE VISITANTE (cosa que odio del fútbol) pic.twitter.com/hS5Rxzvcmy — Marcos Caicedismo (LESIONADO) (@caicedismo_) May 27, 2022

Los partidos de Copa Sudamericana que definió el gol de visitante

2005: Corinthians eliminó a River luego de un 0-0 en Brasil y 1-1 en Buenos Aires. Fue en octavos y entre los destacados de la clasificación se encontraba nada menos que Carlos Tevez.

2006: Toluca eliminó a San Lorenzo en cuartos de final con una caída 3-1 en Buenos Aires y la posterior remontada con el 2-0 en México.

2007: San Pablo eliminó a Boca en octavos (2-1 a favor del Xeneize en Buenos Aires y 1-0 para el Tricolor en Brasil). En ese mismo torneo, River sacó a Defensor Sporting tras el 2-2 en Uruguay y el 0-0 en Argentina en cuartos. Arsenal se coronó campeón tras una dramática final ante América de México, con un 3-2 a favor en el continente centroamericano y una caída por 2-1 en Sarandí que le sirvió para levantar la Copa.

2008: Inter pasó a Gremio en el clásico de la primera fase y a Católica en octavos. Después eliminó a Boca en cuartos y le ganó la final a Estudiantes.

2010: Independiente (cuartos vs. Tolima y semis vs. Liga de Quito) y Goias (Peñarol en octavos y Palmeiras en semis) llegaron a la final habiendo pasado dos series por gol de visitante. El Rojo finalmente pudo gritar con el título en mano.

2011: Godoy Cruz eliminó a Lanús en segunda fase (2-2 en Zona Sur y 0-0 en Mendoza). Después quedó afuera en octavos vs. Universitario de Perú.

2012: Independiente eliminó a Boca en segunda fase (3-3 en La Bombonera y 0-0 en el Libertadores de América). Por otro lado, Tigre pasó a la final de la misma manera vs. Millonarios y perdió con San Pablo, que en octavos había bajado a Liga de Loja también por esa regla.

2014: River, en el primer título de Gallardo, le ganó la final a Atlético Nacional, que en segunda fase eliminó por gol de visitante a General Díaz.

2015: Independiente Santa Fe, que le ganó la final a Huracán por penales, pasó octavos vs. Emelec y semifinal vs. Sportivo Luqueño por gol de visitante.

2016: Chapecoense (vs. San Lorenzo) y Atlético Nacional (vs. Cerro Porteño) llegaron a la final por esa regla. La final de todas formas no se jugó por la tragedia aérea del conjunto brasileño.

2017: Ponte Preta eliminó a Gimnasia de La Plata en primera fase por gol de visitante. En la misma etapa, Defensa y Justicia bajó a San Pablo. Racing, en octavos, frenó a Corinthians

2018: Nacional eliminó a San Lorenzo en octavos y Junior a Defensa y Justicia en cuartos por la regla.

2019: Independiente eliminó a U. Católica (ECU) en octavos e Independiente del Valle lo bajó por la misma vía en cuartos. Después fue campeón.

2020: En primera fase Vélez tumbó a Aucas e Independiente a Fortaleza; Argentinos Juniors fue eliminado por Sport Huancayo. Ya para la segunda fase, Unión hizo valer ese gol de visitante ante Emelec y el Fortín volvió a hacer lo propio con Peñarol.

2021: En el clásico uruguayo, Peñarol eliminó a Nacional en octavos (2-1 a favor del Carbonero en la ida como visitante y 1-0 para El Bolso en el Centenario). Libertad de Paraguay concretó las dos últimas: a Junior en octavos y a Santos en cuartos.