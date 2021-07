José Chilavert criticó fuertemente a la Conmebol: “Si vas a confiar en Domínguez, es como decirte que confíes en un kirchnerista”

El exfutbolista de origen paraguayo, ídolo de Vélez Sarsfield, José Chilavert, arriesgó sobre cómo será el partido de esta noche. “En una final llegan siempre los mejores pero si uno analiza profundamente la Argentina tiene más mérito porque lo ganaron de forma honesta. Brasil llegó con la ayuda del VAR”, arremetió.

En la entrevista que tuvo esta mañana con Radio Mitre, advirtió que “en la Conmebol, el que maneja el VAR, es brasilero. Los extradeportivos son problemas que la Argentina deberá sortear. Neymar no le llega ni a los talones a Messi”.

También aprovechó para ayudar el seleccionado nacional, explicando que, “Brasil juega un sistema en donde aprovecha bien el error en la cancha y ataca. Pero si la Argentina controla la mitad de la cancha, ahí está el secreto para controlarlo”. José “El Chila” Chilavert, festejó que, “Messi juega en un nivel excelente. La Argentina sale ganando con relación a esta Copa América para el futuro porque los demás seleccionados latinoamericanos no lo tienen. La Argentina tiene una camada de 23/24 años liderado por Messi”.

La entrevista comenzó a levantar temperatura cuando fue consultado por Alejandro Domínguez, el actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Ahí fue cuando José Luis Félix Chilavert González condenó que, “si vas a confiar en Domínguez es como decirte que confíes en un kirchnerista”, miente, miente y algo quedará”. Agregó también que, “Domínguez no puede justificar su patrimonio. En la Argentina a la gente hay que enseñarle a trabajar. Los planes no es el camino, porque es llevar a la esclavitud a las personas”.

También fue consultado por los dichos de Javier Castrilli (Ex árbitro argentino). Recordamos que en una entrevista con un medio deportivo internacional, criticó fuertemente al arquero argentino Martínez, “debió ser expulsado por sus gestos y diálogos en los penales frente a Colombia, es todo violencia simbólica y a eso hay que ponerle límite”. En contraposición con estos dichos, el ex arquero de Luque, Paraguay, condecoró al guardameta argentino, Emiliano “Dibu” Martínez, “es un jugadorazo. Por eso juega en una liga excelente. No estoy de acuerdo con Castrilli aunque haya sido uno de los mejores árbitros”.

Agregó que, “para mi está bien lo que hizo Martínez. Pero ahora hay cámaras y micrófonos que hacen que todo se vea más. A mi me pasaba también. Es un juego psicológico que hay que saber manejar”. Cerró la entrevista, dándole un consejo al arquero nacional, “el único consejo que le digo a Martínez es que siga así. Uno entra a una cancha para ganar”.