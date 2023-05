Jorge Messi publicó un contundente comunicado sobre el futuro de Leo: “Me parece una falta de respeto”

En las últimas semanas la relación entre Lionel Messi y el PSG se ha desgastado hasta niveles insospechados, por lo que su futuro está en duda, teniendo en cuenta que su contrato vence el próximo 30 de junio.

Lo cierto es que las especulaciones no se han hecho esperar y en las últimas horas una noticia sacudió el panorama futbolístico mundial al asegurar que Leo se marcharía al Al-Hilal de Arabia Saudita junto a sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba.

El PSG anunció la vuelta de la Pulga. Foto: Twitter/@PSG_espanol

El rumor en sí aseguraba que el futbolista cobraría alrededor de 400 millones de euros por año. Lo cierto es que en las últimas horas esta versión fue rotundamente negadas desde el entorno del jugador, más específicamente por Jorge Messi, padre y representante de Lionel, quien emitió un comunicado.

Jorge Messi es el representante del crack del barcelona. (Foto: Internet)

El durísimo comunicado emitido por Jorge Messi sobr eel futuro de su hijo

Jorge Messi decidió romper el silencio y en las últimas horas habló sobre el futuro de su hijo: “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado ni pactado. Y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, indica el comunicado.

Además, el padre de futbolista cargó de forma rotunda contra los medios que en los últimos tiempos han asegurado que su hijo ya tenía todo cerrado con otro equipo, más precisamente con el Al-Hilal dirigido por Ramón Díaz.

El comunicado de Jorge Messi sobre el futuro de su hijo

“Me parece una falta de respeto que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruinen sus ‘noticias’”, sentenció Jorge.