Joaquín Sastre, el DT de un Gimnasia que no para de subir: “Hay que mirar más al noveno que al primero”

Luego de la gran victoria de su equipo, que lo deja como escolta de la Zona A, a tan solo tres puntos del líder Agropecuario, fue uno de los últimos en salir del vestuario local para dialogar con la prensa.

“En la semana había dicho que nos íbamos a encontrar con un rival difícil, rocoso y complejo, con un entrenador nuevo que le había dado una cierta consistencia defensiva, por eso le habían marcado un solo gol en los últimos cuatro partidos. Nos costó mucho, teníamos el dominio, pero era muy difícil generar situaciones. Ellos estaban en un bloque bajo bastante replegados, pero hay maneras de resolverlo, pero no estuvimos finos y el rival creo que hizo su trabajo. En buena hora que nos quedamos con los tres puntos que son tan necesarios para nosotros”, comenzó diciendo.

“Creo que fue de los partidos que menos situaciones generamos, pero terminamos haciendo 3 goles, así de raro e insólito es el fútbol, que tiene esas cosas que no son tan planificadas, que es lo apasionante y le da posibilidades a todos. Siempre digo que hasta la última pelota hay posibilidades de todo, o de ganar o de perder. Entonces bueno, hoy pasó eso”, añadió un tranquilo “Joaco” Sastre.

Consultado sobre las lesiones que fueron sacando del partido a Villarruel, Seratto, Padilla y Olivera, el DT analizó: ”Creo que la mayor fortaleza de este grupo es superar adversidades. Hoy tuvimos esas cuatro bajas y fue un partido un poco accidentado, pero por suerte quedaron los tres puntos acá, que eran importantes porque nos posicionamos un poquito más arriba y creo que es valioso”.

Sobre qué le genera verse arriba en la tabla, expresó: ”Nosotros vamos partido a partido. Está claro que no es lo mismo verse más arriba que abajo, pero eso a nosotros no nos tiene que desenfocar. Siempre digo que hay que mirar más al noveno que al de arriba. Nosotros ganando cumplimos con el objetivo que queríamos, que era terminar en zona de Reducido, a pesar de no sumar la próxima fecha porque quedamos libres. Y así va a ser porque le sacamos la cantidad de puntos al noveno”.

Sobre la fecha libre, apuntó: ”Viene bien para todos la fecha libre, más ahora con los lesionados, pero también para descansar, es un grupo que se lo recontra merece. A diferencia de la otra zona, que ya la tuvo al inicio porque arrancó una semana más tarde y después paró una semana en pleno mercado de pase, creo que es merecido el descanso y nos viene bien en un buen momento también para poder recuperar a los lesionados”.

Futbol Por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima derrotó por 3-1 a Alvarado en el estadio Víctor Legrotaglie y se trepó al segundo escalón de la tabla de posicones Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Cómo lo viste a Gastón Espósito, el refuerzo y qué buscaste con su ingreso en el inicio del segundo tiempo por el lesionado Seratto?

-Gastón es un jugador de características similares a Robertino (Seratto), que creo que estaba haciendo un gran partido antes de salir y eso es una pena porque antes del partido le dije que hoy le iba a tocar porque venía teniendo un par de situaciones por partido. Le pasó en Flandria, que tuvo dos situaciones claras y lamentablemente se lesionó. A pesar de eso, estaba desequilibrando por ese sector que creo que era el más vulnerable de ellos que también lo habíamos analizado y con Gastón buscaba un poco de lo mismo, ya que tiene uno contra uno para que encare y gambetee y pueda desmarcar los espacios. Sin duda que sufrió quizá la falta de ritmo competitivo porque es un jugador que ha jugado un solo partido en el primer semestre y es algo que irá agarrando con minutos.

-Hicieron más de dos goles, ¿ese también es otro punto positivo para el equipo?

-Por más que bueno fueron al final, fueron muy valioso. Es real que la diferencia de gol es importante. Justamente estaba chequeando eso y creo que somos el segundo equipo con mejor diferencia de la zona.

-A veces pecan, especialmente en el primer tiempo, de la buena marca del rival. Romano decía que puede ser una excesiva ansiedad de buscar la ventaa. ¿Puede ser o vos lo ves distinto?

-No, lo que yo notaba en el primer tiempo era que no estábamos finalizando los ataques por ahí de manera idónea. Si tirábamos centro no había gente en el área, si queríamos asociar teníamos gente para tirar centro. Entonces un poco lo que corregimos en el entretiempo fue eso, si vamos a terminar con centro necesitamos más gente en el área, que de hecho el gol llega por el centro de Santi (López) y el gol del “Mono” (Juncos). Está bien que el “Mono” nos da también otro aporte, otra referencia, pero sí, por ahí la ansiedad o el hecho de dar demasiados pases, porque el rival también al estar replegado tan bajo, que nos pasó con Maxi Padilla, querían meter pases y no entraban, porque es difícil entrarle a un bloque tan bajo. Entonces necesitás de alguna manera abrirlo al partido medio como sea y bueno fue de una manera muy buena, con el centro de Santiago y el cabezazo del Mono.

-Joan Junco dijo que el rival los obligó a jugar mucho por afuera y terminar tirando mucho centro, algo que no es habitual en Gimnasia...

-Claro, por eso. Y sí, porque bueno, al estar el rival en bloque bajo, con un 5-4-1, es muy difícil generarle situación y uno lo analizó y fue así. El único gol que tenían fue de Ghral de San Martín de San Juan pegándole una bomba de afuera del área, que era el recurso también que nosotros sabíamos que podíamos utilizar, o era estar preciso para asociar y entrar asociando que fue como el tercer gol, que ya estábamos con ventaja numérica o con la media distancia.

-Anaizaste muy bien al rival. Se nota que fuiste analista de video.

-Sí sí justamente estaba hablando de eso, de la parte izquierda de la defensa de Alvarado. Y bueno, de hecho lo sigo haciendo yo. Y hago un poco doble función.

-Vas a tener que hablar con Porreta para que te pague más...

-No, no. La verdad que elijo hacerlo yo porque tengo el ejercicio y lo he hecho durante mucho tiempo. Bueno, a Luca (Marcogiuseppe) se lo hacía en el torneo pasado y también lo hice cuando estaba en el Estudiantes Río Cuarto. He ido de menos a más. Hoy, por ahí, la función podría delegarla, pero bueno, me gusta hacerlo, disfruto hacerlo y también me sirve mucho también para planificar los entrenamientos.