Javier Milei iría a votar mañana en las elecciones de Boca Juniors.

El presidente Javier Milei es uno de los socios activos en condiciones de votar este domingo en las elecciones de Boca Juniors, en las que competirán las fórmulas Juan Román Riquelme-Jorge Ameal y Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

La asistencia del primer mandatario a La Bombonera no fue confirmada de forma oficial, aunque el propio Macri la admitió como una posibilidad concreta en una nota con el canal TyC Sports: “A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo”, expresó.

Un vocero de la dirigencia de Boca le aseguró a Télam que hasta el momento no hubo comunicación de la seguridad de Presidencia con el club para coordinar el voto de Milei , socio activo número 76.296, quien de asistir, votará en la mesa 20.

Del lado del candidato Ibarra dijo que ellos tienen la información de que iría y quieren averiguar la hora para ver si puede ingresar con él o con el mismo Macri.

Durante la campaña, Milei realizó manifestaciones concretas a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003). También, Milei ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere “grandeza y brillo” como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

“Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marca, Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con radio Mitre.

