Insólito: un niño quería cumplir el sueño de anotar un gol con su equipo y el arquero rival le frustró la alegría

El partido de la Segunda División húngara entre el MTK Budapest y el Diosgyori VTK tuvo como hecho anecdótico una acción que un niño jamás olvidará y que habla de la mala intención de un arquero, quien frustró el sueño del pequeño.

Se trata de Enok Varga, un niño que cumplía 6 años, quien tenía como sueño realizar un gol en el saque inicial del intenso duelo, pero lo cierto es que esto no sucedería.

ZsomborSenkó

El niño realiza una enorme corrida, entra al área, patea, pero el ex arquero de la Juventus Zsombor Senkó, para el primer disparo. Lo cierto es que esto no quedaría así ya que luego el propio Enok, con la camiseta del MTK Budapest, controla el balón, lo intenta de nuevo con el pie derecho, pero el portero de Diósgyőr bloquea, desviando el balón entre abucheos y protestas de todo el estadio.

Lo cierto es que el hecho causó cierta consternación no solo en el niño, sino en el estadio y en el mundo de las redes sociales. Lo llamativo es que esta situación tuvo un culpable y no fue el guardameta sino el entrenador del Diósgyőr.

El descargo del equipo visitante ante la acción del arquero

Tras la viralización del suceso, Sergej Kuznetsov, entrenador de Diósgyőr, habló a través del sitio web del club y reveló los motivos por los cuáles su arquero frustró la alegría de un niño: “En primer lugar, digo que Zsombor Senkó y el equipo no tienen nada que ver: fue mi pedido que no permitieran que el niño anotara. El arquero simplemente cumplió con mi pedido”.

“Si alguien quiere que DVTK colabore en una iniciativa benéfica o un cumpleaños, lo mínimo sería que nos lo comunique con anticipación. Y no sucedió. Tal acción también habría puesto al otro equipo en una posición incómoda: no cambiaría mi elección”, sentenció.

Sergej Kuznetsov, entrenador del Diósgyőr

Según Kuznetsov, dejar marcar al niño en su cumpleaños no sería profesional. En cualquier caso, el asunto se resolvió con una “reunión” entre las partes: Bela Varga, padre del joven Enok, calmó los ánimos: “Estamos muy contentos de que esta historia pueda terminar de manera positiva: no la tenemos contra Zsombor, solo hizo lo que se le pidió. Pero no fue algo planeado: uno de los jugadores del MKT le dijo a Enok que fuera a convertir el gol. Sin embargo, el propietario de DVTK, Matyas Magyar, fue uno de los primeros en llamarnos por teléfono para invitarnos a ver un partido”.

Para echarle agua al fuego, el propio arquero, Zsombor Senkó, le prometió al pequeño un recuerdo personal que le entregará en los próximos días.