Insólito: Soldano se despidió de Boca y los hinchas festejan en las redes sociales

El paso de Franco Soldano por Boca será más recordado por el día que jugó de 8 ante River en el Monumental que por sus escasos goles pero quién le quita al delantero cordobés el hecho de haber ganado dos títulos en el club de sus amores con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo siempre.

Al igual que Leonardo Jara, Julio Buffarini y Emmanuel Más, a Soldano se le terminó el contrato y dejó ser jugador de Boca. Al igual que sus ahora ex compañeros, eligió las redes sociales para despedirse con un emotivo mensaje.

“Solo palabras de agradecimiento para estos dos años hermosos que me tocó vivir.. Errores, aciertos, mucho aprendizaje y sobre todo un sueño cumplido de jugar con esta camiseta, poder obtener títulos y conocer gente maravillosa de la cual me llevo grandes recuerdos y momentos compartidos”, escribió el ex Unión en su cuenta de Instagram que se va de Boca con cinco goles convertidos en 51 partidos.

Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales reaccionaron a la noticia con un poco de humor, una pizca de maldad y una cuota de cariño y respeto por la entrega indiscutible de Soldano más allá de su rendimiento.