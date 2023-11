Independiente Rivadavia ya cerró su primera incorporación para primera división

El nuevo Independiente Rivadavia se va armando de a poco. La dirigencia y el flamante entrenador, Rodolfo De Paoli, trabajar en armar el plantel para la primera temporada de la Lepra en Primera División.

Para esta temporada el director técnico dio su conformidad para incorporar a Mariano Monllor, arquero cuyo último pase fue en San Martín de San Juan, donde disputó 40 partidos y dónde tuvo 17 veces su valla invicta.

El flamante arquero azul habló con Dos de Punta y confirmó su llegada al Parque: “estuvimos en contacto con (José) Spinelli y llegamos a un acuerdo. Próximamente estaré yendo a Mendoza para sumarme a Independiente. Tengo entendido que el 7/12 se arranca. Es un sueño que uno busca desde hace mucho tiempo”, aseguró.

Monllor llega con ganas de aprovechar la oportunidad de atajar en Primera: “voy con las mejores expectativas, con un sueño que vengo buscando desde hace mucho tiempo. Me encuentra en un gran momento. Estoy capacitado para aprovechar esta oportunidad”.

Una de las situaciones que hizo que Monllor eligiera a Independiente fue conocer a De Paoli: “hemos estado hablando con De Paoli. No hablamos mucho del proyecto, sino solo de las ganas que él tenía de que me sumara al plantel. Eso ayudó mucho en la llegada. A Rodolfo lo tuve en Liniers y también en Barracas. No tuve la posibilidad de quedarme en primero y ahora se da esto y estoy muy feliz”.

Durante unas horas se generó una confusión en el periodismo: por momentos su hermano Daniel aparecía como el arquero elegido por la Lepra, pero con el correr de las horas se aclaró la confusión: “Recién hablamos con mi hermano (Daniel) por la confusión que se generó, ja. Me recriminó que lo estaban volviendo loco y que no le había contado nada”.