Impresionante: mirá el cambio físico de Shaquille O’Neal, quien reconoció que “no podía seguir así”

El ex basquetbolista NBA de Los Ángeles Lakers, Shaquille O’Neal reveló cómo hizo para experimentar un notorio cambio físico. Asimismo dio detalles del difícil momento que lo llevó a cambiar su estilo de vida.

En una reciente entrevista con el sitio Men’s Journal, la ex estrella de la NBA reveló que pasó un 2020 marcado por la tristeza y la sensación de vacío. En ese contexto de desánimo había engordado considerablemente, sus hábitos no eran los mejores.

“Mi hermana falleció, luego Kobe Bryant, y también otras 28 personas fallecieron. Fueron muchas pérdidas. Fue un año realmente malo, y no quería hacer nada”, contó O’Neal, de 49 años.

Arrumbado en la angustia, Shaq se abocó a mirar televisión: “Cuando eso sucede, pero quieres evitar otro tipo de problemas, hay dos cosas que puede hacer: comer y Netflix”.

“Era un anciano de 70 años con músculos por todos lados”, se definió.

El cambio llegó a finales de 2020. Shaquille se dijo a sí mismo que no podía conservar ese estilo de vida insalubre.

“Vi a este hombre de 70 años allí, y tenía músculos por todas partes. Así que decidí cambiar. Empecé a comer mejor y a tomar mejores decisiones”, expresó.

El primer paso fue modificar la dieta: “Mi problema es que siempre he sido un tipo de sándwiches. Sándwich para el almuerzo, sándwich para la cena, sándwich para la merienda. Y cuando todo se me vino encima el año pasado y no podía dormir, me levantaba y me hacía un sándwich a las tres de la mañana, otro a las cinco... Me di cuenta de que no podía seguir así, y me dije a mí mismo, ‘quiero quitarme la camisa en Instagram por última vez”.

“No más pan, no más galletas de chocolate y limón a altas horas de la noche, no más pasteles, nada de eso. He estado haciendo esto durante seis meses, y solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo y espárragos u otras verduras. Porciones muy pequeñas y comer todos los días me ha ayudado a perder 25-30 libras (11 y 13 kilos”, agregó al respecto.

Consumado el cambio en la dieta, O’Neal regresó a los entrenamientos: “Empecé a ver cosas que no había visto en 20 o 30 años, como un abdominal marcado. Y no he tenido uno de esos desde que estuve en el Miami Heat de 2006”.

“Hago 20 minutos de cardio, y luego un poco de pecho, bíceps, tríceps, abdominales y espalda. Todavía tengo dolores en la cadera y articulaciones, así que no puedo estar saltando y corriendo. Aunque intentaré empezar a correr un poco”, reveló.

Para O’Neal, “el cuerpo es un templo y tenemos que mantenerlo en forma”.

“Sé cómo son las cosas, las personas de 45 años o más, que incluso hemos sido grandes atletas, tenemos trabajo, hijos, llegamos a casa tarde y realmente no tenemos mucho tiempo para nosotros. Solo queremos sentarnos, ver la televisión, descansar, relajarnos e irnos a dormir. Pero si puedes encontrar una hora al día para ir al gimnasio y ponerte en forma, te ayudará a sentirte mejor, verte mejor y hacer más cosas durante el día”, aseveró el cuatro veces campeón de la NBA