Impactantes audios de Matías Morla antes de la muerte de Maradona: “No sé qué hacer, me supera la situación”

Hace aproximadamente un año, el abogado Matías Morla se comunicaba con Verónica Ojeda expresando su preocupación por la salud y cuidados proporcionados a Diego Maradona. Esta semana, la ex pareja del jugador difundió los audios.

En ese momento, se encontraba a cargo de los cuidados especiales del Diez el primo de Rocío Oliva. El hombre coordinaba tanto los horarios de visita como los empleados que trabajaban en la casa del exfutbolista.

“Negra, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Que le de vino, que le de marihuana. Ya le dije 40 veces, le mandé médico, notifiqué a las hermanas, es el primo de Rocío, está prófugo. Pero bueno, no sé qué hacer” se escucha al abogado en los audios enviados a Ojeda. Además agregaba “Diego elige estar con él. Yo ya lo hice mierda en privado 400 veces y Diego elige estar con él”.

Morla, quien fue nombrado apoderado de Diego, lamentaba no poder cortar con los vínculos que el astro tenia con la familia de Oliva, los cuales lo perjudicaban. “Me gustaría más que esté con un hombre que le de té y que le hable de cosas lindas, no Rocío, marihuana. Quilombo. Pero lo mío, más que avisarle a las hermanas, avisarle al médico... no sé qué hacer. Me supera la situación. Al médico lo mandé el domingo para que vaya y eso, le aviso a las hermanas y al médico. Ayer me llamó (Diego) hablé a la mañana y estaba perfecto, impecable y a la tarde hablamos algunas cosas” se sinceraba.

“Soy el principal perjudicado, cada vez que sale diciendo alguna cosa con alcohol me como una bajada de imagen y más allá de lo económico que me chupa un huevo, me como críticas y lo que más quiero es a Diego” dice Morla demostrando el cariño que le tenía a Maradona además de la fluida relación con Verónica.

Avanza la investigación por la muerte de Maradona

Esta semana dieron su declaración las hermanas del Diez. Ana, Nora y Rita se presentaron en la fiscalía de San Isidro para hablar sobre la muerte de su hermano en la cual siete médicos han sido acusados de homicidio simple con dolo eventual.

La presencia de las hermanas se dio en la cuarta ronda de testigos llevada a cabo en dos meses y medio. Los especialistas de salud, adicciones, administrativos de la prepaga, familiares de Matías Morla, el chofer, el coordinador de la cirugía craneal del exjugador, la antigua pareja de su hija Giannina, además de quien fue su apoderado, Víctor Stinfale y Rocío Oliva, su última pareja son algunas de las 25 personas que han declarado hasta el momento.