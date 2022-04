Horacio Pagani confesó de qué club es hincha y sorprendió al adelantar quién será el nuevo DT de Boca

Horacio Pagani es una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo argentino. Siempre polémico, el comunicador da sus opiniones del fútbol argentino y deja títulos al por mayor. En esta oportunidad, confesó de qué club es hincha, habló de Boca Juniors, la conducción de Sebastián Battaglia y el posible sucesor del hasta ahora DT Xeneize.

En TyC Sports, Horacio Pagani dijo ser hincha del Real Madrid “por Alfredo Distéfano”, una gloria del fútbol argentino a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Aunque no pocas veces se lo ha vinculado con Boca, el periodista aclaró que simpatiza por el Merengue español.

En cuanto al mundo Boca, la derrota frente al Corinthians por la Copa Libertadores de América caló hondo en la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. En consecuencia, el entrenador Sebastián Battaglia tendría las horas contadas si el rendimiento del equipo no mejora ahora mismo.

El futuro de Battaglia en Boca es una incógnita.

Según Pagani, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, precisamente Raúl Cascini, tuvo una conversación con Mauricio Serna y Hugo Ibarra, actuales entrenadores de la Reserva de Boca. En Santiago del Estero, donde el Xeneize derrotó a Central Córdoba por la Copa Liga Profesional, Cascini les habría dicho que estén preparados ante la inminente posibilidad de asumir el cargo.

“Cascini le dijo a la dupla técnica de la Reserva, Ibarra y Serna, que se preparen para asumir si las cosas van mal. Pero Serna le contestó ‘estás en pedo, de ninguna manera nosotros vamos a asumir en este momento”, soltó Pagani en vivo.

Y el periodista deportivo redobló la apuesta ante la mirada de sorpresa de sus compañeros en el estudio de TyC: “Hay un desmanejo absoluto. La muestra de que la última palabra siempre la tiene Riquelme. Es evidente, no hay dudas. No tienen salida, no tienen alternativa, va a tener que ser así”.

Boca tiene por delante un partido que será clave para definir el futuro de Battaglia. Ante Barracas Central por el torneo argentino. Será el sábado desde las 19 en La Bombonera. Si gana, el Xeneize clasificará a cuartos de final.