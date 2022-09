Histórico: Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama de la NBA

Emanuel “Manu” Ginobili ingresó al Salón de la Fama de la NBA en una ceremonia que se llevó a cabo en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

4 títulos de NBA. 2 All-Star. Mejor Sexto Hombre en '08. Porcentaje de victorias: 72%, el más alto en la historia (leyeron bien). El verdadero MVP de aquellas finales vs. Detroit. Campeón Olímpico con 🇦🇷. Manu Ginóbili ❤️ ingresa al Salón de la Fama #22HOFpic.twitter.com/g1eeTyES0S — VarskySports (@VarskySports) September 11, 2022

La distinción a la que accedió Manu Ginóbili (retirado en agosto de 2018) formado bajo la órbita FIBA no suele ser común en pares de estas latitudes, a punto tal que es el cuarto sudamericano en recibir el premio.

Los tres anteriores son brasileños: el histórico Oscar Schmidt (2013), Maciel Ubiratán Pereira (2010) y Hortencia de Fátima Marcari (2005), por la WNBA (la Asociación que engloba al básquetbol femenino en los EEUU).

El discurso de Manu Ginóbili en el Salón de la Fama de la NBA

“Ha sido un largo viaje. En jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Uno de los más importantes de los 2000, o el más importante. Quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y que fueron pasos para llegar acá. Empecé a los 6 años en un club de Bahía Blanca, a una cuadra de mi casa. Mi papá fue el presidente, uno de los fundadores, si no trabajaba, estaba en el club. Mis dos hermanos también jugaron ahí. Mi mamá fue entrenadora, no mentira. Ella no puede jugar, no sabe nada acerca del básquet”.

Manu se quiebra al hablar de Yuyo, su papá.



Te abrazamos todos, Emanuel.pic.twitter.com/KUumXxuKBW — Basquet Argentina (@BasketArgentina) September 11, 2022

La frase de Lionel Messi sobre Manu Ginóbili

“Me causa gran orgullo escuchar a algún periodista decir que Manu es el Messi del básquet. En realidad deberían decir que yo soy el Manu del fútbol”, recordó la cuenta oficial de San Antonio Spurs sobre los dichos de la Pulga cuando se enteró del retiro profesional del bahiense, en agosto de 2018.

"Me da mucho orgullo escuchar a un periodista decir que Manu es el Messi del básquet. Deberían decir que yo soy el Manu del fútbol"



✍🏻 De Leo para Ginóbili



📸 Vía @spurs #ManuHOF pic.twitter.com/CDq4OkthD9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2022

Las zapatillas especiales que utilizará Manu Ginóbili en el Salón de la Fama de la NBA

Es de la famosa marca estadounidense y tienen los colores de la bandera argentina y los de San Antonio Spurs. Además cuenta dos detalles adicionales: el año en el que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los años en los que ganó anillos de NBA con los Spurs: 2003, 2005, 2007 y 2014.

Este es el calzado que usará Manu Ginóbili 🇦🇷 en su inducción al #22HOF. Maravilloso. pic.twitter.com/UzHA7EXadE — VarskySports (@VarskySports) September 11, 2022

Qué es el Salón de la Fama de la NBA y cómo se ingresa

El Salón de la Fama de la NBA es un grupo selecto de jugadores, entrenadores y árbitros que marcaron un antes y un después en la mejor liga de básquet del mundo. Entran en consideración logros deportivos y contribución al deporte. Los requisitos: