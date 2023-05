Histórico: la mendocina Silvana Villalobos es la nueva entrenadora del equipo femenino de Gimnasia La Plata

Una luchadora que no se cansó de perseguir su sueño. Así hay que definir a Silvana Villalobos, quien fue presentada como la nueva entrenador del plantel femenino de primera división de Gimnasia La Plata.

La “Colo” siempre rompió moldes al ser la primera mujer en dirigir equipos de hombres (Boca de Bermejo y Rodeo del Medio), pero trascendió en el fútbol femenino por lo que hizo en Las Pumas, el equipo de su vida.

“Me tiritaba el cuerpo”, contó Villalobos cuando pisó el campo de juego de 60 y 118 donde se sacó las fotos de rigor para luego encarar a los medios que se hicieron presentes en la conferencia de prensa, previo al partido que el Lobo enfrentó a Lanús por la Liga Profesional.

En la previa del partido vs Lanús, presentó a Silvana Villalobos, nuestra primera Directora Técnica de



¡Felicitaciones, Silvana!

El debut no será para nada fácil, ya que tendrá que enfrentar este viernes a Estudiantes en el clásico de La Plata como visitante en el Country Club de City Bell.

Luego de un día agitado Silvana atendió a Los Andes y contó cómo fue el día de su llegada a la Primera División.

“Apenas llegué me presentaron y me fui hasta a Estancia Chica para conocer al plantel. Es una cosa de locos, en Mendoza estamos muy lejos de todo esto”, señaló Silvana.

“Es un mundo muy diferente, pero laburé mucho tiempo y es hora que se sepa que en el interior del país se trabaja bien. Que se sepa que en Mendoza hay buenos entrenadores y entrenadoras, además de jugadoras”, sentenció.

La alegría por lo que está viviendo no la obnubila y tiene claro que la única forma de mejorar es creciendo en todo sentido: “El fútbol femenino en Mendoza es fuerte y durante mucho tiempo no se le dio la importancia que necesitaba. Tenemos una gran cuna de fútbol femenino y es muy importante que empecemos a trascender. En relación a Mendoza la diferencia en el fútbol femenino es muy grande y eso duele, porque hay clubes que hacen las cosas bien, pero que generalmente se hacen mal”.

En cuanto al presente del equipo, Silvana aclaró que buscará dar un golpe anímico al plantel: “Estamos a siete fechas que se termine el torneo y será muy maratónico el final del torneo porque está el Mundial de fútbol femenino. Está complicado porque al equipo no se le dieron los resultados, pero tenemos que sumar para después mejorar en el semestre que viene”.

La “Colo” tendrá un numeroso plantel de colaboradores que la acompañarán, algo que también deja en claro el objetivo del club: “Voy a trabajar con un plantel de 15 personas que son todos del club. La verdad es que la dirigencia nos da todas las comodidades para trabajar y hasta ocupamos las mismas instalaciones que el plantel de primera masculino, eso también habla de la seriedad con la que se toman este proyecto”.

Además de analizar el plantel que tendrá a cargo, Villalobos ya piensa en los refuerzos que podrían llegar en junio y el nombre de Estefanía Banini ronda por su cabeza: “Los dirigentes me dijeron que en junio se pueden sumar dos refuerzos y muchos saben que hay jugadoras que son parte de nuestra vida, así que seguramente habrán mensajes y veremos que pasa”.

“También quiero agradecerle al club de mi vida, Las Pumas, porque gracias a ellas estoy acá y también a todos los clubes donde estuve como Boca de Bermejo, Murialdo, Argentino y Rodeo del Medio que me dio una hermosa despedida”, agradeció.

Sobre el cariño que recibió en estas horas, Silvana agradeció el acompañamiento: “Todavía no me puedo sentar a devolver los mensajes, me llamó y me escribió mucha gente, pero hoy fue una locura. Estoy viviendo un sueño”.

Tendrá que trabajar para levantar al equipo

La dirigencia de Gimnasia La Plata necesitaba dar un golpe de timón para mejorar la campaña del equipo y dejar de pensar en esquivar el descenso y soñar con algo más, por eso fueron a buscar a Silvana.

En la última fecha las Lobitas le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires 2-0 y así llegaron a los 12 puntos que las mantienen alejadas de los últimos cuatros puestos que pierden la categoría.