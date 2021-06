Guillermo Ortiz: “El llamado de Méndez fue clave para venir al Tomba”

El teléfono de Guillermo Luis Ortiz no para de sonar, y no es para menos. Son las primeras horas como jugador de Godoy Cruz de un refuerzo de experiencia y jerarquía, algo que el Tomba no lograba desde hace tiempo.

El marcador central ex Newell’s, Aldosivi, Colón y Atlético Tucumán se sumó a la pretemporada que el plantel realiza en Buenos Aires en horas de la mañana y por la tarde aprovechó el descanso para atender la requisitoria periodística.

Los Andes tuvo un mano a mano vía telefónica con el futbolista de 28 años que firmó contrato por cuatro años y asoma para convertirse en referente de la defensa del equipo que pretende conformar el Gallego Méndez.

-Guillermo, ¿cómo te sentiste en la primera práctica con tus nuevos compañeros?

-Bien, muy contento, conociendo a los compañeros y al cuerpo técnico. Estuvimos hablando mucho con Seba (Méndez) a quien solamente conocía por haberlo enfrentado y nos estuvimos poniendo al día.

-En el Decano eras pieza clave y titular. ¿A qué se el cambio de un equipo que en los últimos tiempos ha sido protagonista como Atlético Tucumán a otro que actualmente está comprometido con el promedio como Godoy Cruz?

-Sucede que en mercados anteriores siempre estuve cerca de venir a Godoy Cruz. Creo que el llamado de Sebastián (Méndez) fue muy importante, él me comentó su postura, tal como lo había hecho a principio de año cuando también habíamos charlado bastante. En ese momento le comenté mi situación, porque faltaba una semana para comenzar el torneo. Hablando con los dirigentes de Atlético les manifesté que era una gran posibilidad, pero tampoco me parecía la manera de salir tan sobre la hora y dejar al equipo sin un marcador central que ellos no podían traer.

Decidí seguir en Atlético y cuando me llamó de nuevo Méndez para poner nuevamente los ojos en mí, a pesar de que estábamos en la mitad de la pretemporada, me movilizó. Estuve varios días pensándolo con mi familia y hemos decidido tomar este desafío. Muchas veces un jugador está en su zona de confort y no puede dar ese plus. Creo que hoy es un lindo desafío venir a Godoy Cruz a demostrar y tratar de ayudar a mis compañeros, a los chicos que están haciendo sus primeras armas en Primera para que puedan seguir creciendo.

-Tenés trayectoria y experiencia en Primera División, ¿Méndez quiere que seas el referente de la defensa?

-Sí, bueno, la voz de mando siempre es buena, y más para la defensa. Trataremos de ir adaptándonos a lo que pretende el entrenador y saber que es una gran responsabilidad. Si bien no me pongo una mochila en la espalda, sé que hay situaciones en las que hay que dar un plus y creo que esta es la hora indicada para hacerlo y lograr grandes cosas.

-¿Estás para jugar mañana?

-Vengo con una semana y media más de entrenamiento que mis nuevos compañeros, hicimos una gran parte aeróbica pero hemos tocado poco la pelota. Así que hablando con el entrenador vamos a esperar hasta el miércoles para entrar un rato en el próximo partido amistoso e ir afianzándome en los partidos que quedan.

-¿En qué condiciones firmaste con Godoy Cruz?

-He firmado por cuatro años (NdR: hasta el 30 de junio de 2025). A Godoy Cruz ahora le pertenece el cien por ciento de mi pase y estoy muy contento de estar acá.

-Imagino que conocés la provincia de Mendoza por haber venido a jugar. ¿Te gusta?

-No la conozco en profundidad, sólo de haber ido muchas veces a jugar. Siempre hace un clima hermoso para jugar y como visitante tengo que decir que casi siempre se me hizo difícil, pero ahora voy a ser local, je.

-¿No le pudiste ganar nunca?

-Me acuerdo que le ganamos una sola vez cuando estaba en Newell’s y fue 1-0 con gol de Nicolás Castro.

-¿Has tenido de compañero a algún integrante del actual plantel?

-A Leonel González, justamente en Newell’s compartimos plantel.

-¿Sos hincha de Newell’s?

-Sí, me formé ahí y soy hincha.

-Incluso fuiste campeón...

-Sí, en el 2013 fui parte del plantel y jugué siete partidos. Fue una experiencia maravillosa, como también lo fue la final de la Copa Sudamericana 2019 con Colón de Santa Fe.

Perfil

Nombre: Guillermo Luis Ortiz.

Fecha y lugar de nacimiento: 09/8/1992, en Rosario, Santa Fe

Puesto: Marcador central.

Trayectoria: Newell’s Old Boys ( 2011-15); Aldosivi de Mar del Plata (2015-16); Colón de Santa Fe (2016-19); Atlético Tucumán (2020-21); Godoy Cruz (2021 - ¿?).

Títulos: Primera División 2013 (NOB)

Hoy se mide con el “Halcón de Varela” en el primer amistoso

Godoy Cruz comenzó ayer la segunda etapa de la pretemporada y los dirigidos por Sebastián Méndez sumaron su primer entrenamiento en Buenos Aires. El plantel trabajó por la mañana en las instalaciones del hotel Howard Johnson de Ezeiza, dónde también se aloja.

El entrenamiento empezó con los trabajos de activación y precompetitivos normales, bajo la mirada del preparador físico Hernán Castex. Después, realizaron algunos trabajos de velocidad para saltar a los trabajos en campo de juego con el DT y su ayudante, Adrián González.

También se sumó y practicó por primera vez con sus nuevos compañeros el marcador Guillermo Ortíz, proveniente de Atlético Tucumán. El Expreso tuvo la tarde libre y hoy a las 9.30 de la mañana disputará su primer amistoso ante Defensa y Justicia.