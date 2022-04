Ginóbili reveló algunos tips que lo llevaron al Hall of Fame de la NBA

Con motivo del anunció de la selección de Manu Ginóbili como futuro miembro del Hall of Fame de la NBA. Piero te trae las mejores frases de Manu en su participación en el evento “Ciclos”, una serie de charlas en vivo destinadas a concientizar sobre la importancia del descanso y cómo este impacta en nuestras vidas.

Hace apenas unos días se anunció la noticia que llena de orgullo a todos los argentinos, Manu Ginóbili formará parte del Hall of Fame de la NBA. Tras haber jugado 16 temporadas en los San Antonio Spurs, cosechando cuatro anillos de campeonato, el ex jugador argentino de 42 años ingresará en el salón de las leyendas del basketball.

Ciclos, fueron charlas sobre el descanso en el marco del día mundial del sueño, el 17 de marzo y reunió a expertos en diferentes disciplinas para abordar la temática. El invitado de lujo fue Manu Ginobili, uno de los pioneros y fanáticos del “buen descanso”. En su charla , vía streaming a través de la plataforma de Youtube (Link), el ícono del basket ya retirado, se auto-declara “fanatico” del bienestar y confesó que lleva algunos años indagando sobre la importancia del descanso, sus beneficios y cómo llevar a cambio pequeños cambios que traen grandes resultados.

Esta iniciativa surge de una tendencia social que viene tomando fuerza en los últimos años, la vida saludable, y de la necesidad de informar a las personas para que tomen conciencia acerca de la importancia que tienen el descanso en nuestras vidas, algo que no todos tienen muy en cuenta a la hora de establecer prioridades. Piero define el descanso como la herramienta principal para poder performar de la mejor manera y lograr los objetivos de vida que cada uno se proponga. Es tan importante como la alimentación y el ejercicio físico.

Entre algunas de sus frases se destacan:

“Yo por 30 años de mi vida, pensé que dormir era perder el tiempo…”, comenzó Manu Ginóbili, “... así fue durante mucho tiempo, hasta que empecé a notar que ya no me recuperaba tan fácil al día siguiente… los que venían de atrás, chicos de 22/23 años, ya me sobrepasan en muchos de los roles en la cancha, con su talento y fortaleza física. Mi explosividad, velocidad y recuperación iban decayendo.” señaló.

El astro argentino confesó, “... a los 32/33 años, comencé a tratar de achicar ese margen… y sin que nadie me lo haya dicho, simplemente un poco por instinto, otro poco porque me sentía mejor a la mañana siguiente, empecé a poner más énfasis en el descanso”. A esto sumó, “... empecé a medirlo también, al principio no había tantas cosas para medir el sueño, pero bueno, cada cosa que salía la probaba para ver realmente cómo descansaba. A partir de ahí, empecé a leer, adentrarme más, a investigar…”.

Manu Ginóbili ganó cuatro anillos de campeón en la NBA con San Antonio Spurs. (NBA)

Sobre sus últimos años de competición reflexionó, “yo con el tiempo cada vez le empecé a dedicar menos horas al entrenamiento per sé, y más a la alimentación, la movilidad, la respiración, el sueño, porque ya llevaba miles de horas de entrenamientos y partidos acumulados”. Además compartió detalles sobre la competitividad de la mejor liga del mundo, “la temporada NBA prácticamente no te da descanso, estás siempre compitiendo… Entonces yo creía que esa parte física ya la tenía y necesitaba mejorar en otros aspectos para poder estirar mi carrera y mantenerse competitivo, enérgico y flexible, a los 36/37 años, cuando me tocaba jugar contra chicos de 22 años…”.

Para finalizar, compartió sus conclusiones, “en los últimos años, estuve muy pendiente de la dieta, y me di cuenta que cuando dormís mal, tuviste una noche de sueño interrumpida, al día siguiente también comes mal. El dormir bien regula la alimentación, te hace estar más enérgico; si no duermes bien, después estás cansado para hacer ejercicio físico; si no haces ejercicio físico, después no dormís bien… se va formando una especie de bola de nieve”. Destaca la importancia de “... la ventana de sueño de 8 horas, es clave para el deportista, el empresario, para el gobernante, para el educador, para los niños y adolescentes que sobre todo están desarrollando su cerebro y madurando como persona, el no descansar lo suficiente afecta la parte cognitiva, la memoria y la salud”.

Antes de irse, nos compartió algunos secretos a tener en cuenta, “Hay pequeños cambios que son muy fáciles de hacer, como tratar de adelantar unos minutos la comida para no irse a dormir con la panza llena; cortar un poco las pantallas a la noche; el teléfono fuera de la habitación; también recomiendan bajar la temperatura unos grados. Hay pequeños cambios que uno puede agregar a su rutina, que no son drásticos, y a medida que vas viendo como evolucionas, es un camino de ida… Lo recomiendo, vale la pena”.