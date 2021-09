George Russell será piloto de Mercedes en 2022

Lo que muchos medios daban por hecho se confirmó en las primeras horas de este martes. Mercedes comunicó la incorporación de George Russell a su equipo de Fórmula 1 a partir de la temporada 2022. El británico será compañero de equipo de Lewis Hamilton.

Los rumores sobre la posible oficialización aumentaron durante el fin de semana en el Gran Premio de Holanda. Sin embargo, la noticia de que Valtteri Bottas iba a Alfa Romeo para el año que viene, acrecentó las posibilidad del anuncio. El joven piloto de 23 años abandonará Williams después de tres temporadas y llegará a la escudería de Brackley, donde ya debutó durante 2020, cuando sustituyó a Hamilton, después de que este diera positivo de Covid-19 en la previa al GP de Sahkir.

“Es un día especial para mí personal y profesionalmente, pero también un día de emociones encontradas. Estoy emocionado y honrado de unirme a Mercedes el próximo año, que es un gran paso en mi carrera, pero también significa que me despediré de mis compañeros de equipo y amigos en Williams. Ha sido un honor trabajar junto a todos los miembros del equipo y un honor representar el nombre de Williams en la F1”, expresó Russell.

Y añadió: “Mirando hacia la próxima temporada, estaría mintiendo si dijera que no estoy absolutamente emocionado. Es una gran oportunidad y quiero aprovecharla con ambas manos. Pero no me hago ilusiones en cuanto a la magnitud del desafío; va a ser una curva de aprendizaje empinada”.

George Russell completa la alineación de Mercedes para 2022

Además, remarcó lo hecho por Bottas dentro de Mercedes. “Valtteri ha establecido un listón alto, entregando constantemente semana tras semana, obteniendo victorias, pole position y ayudando a ganar múltiples títulos de campeonato. Mi objetivo debe ser recompensar la confianza que Toto (Wolff, director del equipo), el equipo y la junta han depositado en mí asegurándome de que desempeñe mi papel para continuar con ese éxito y quiero que mis nuevos compañeros de equipo se sientan orgullosos”, aseguró.

También se refirió a quien será su compañero de equipo: “Por supuesto, uno de esos nuevos compañeros de equipo es, en mi opinión, el mejor piloto de todos los tiempos. He admirado a Lewis desde que estaba en karts y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la pista solo puede beneficiarme como piloto, profesional y ser humano”.

Por último, Russell afirmó que ahora se centrará en terminar el campeonato con Williams. “Por ahora, sin embargo, tengo nueve carreras más como piloto de Williams, y quiero asegurarme de que sean los mejores nueve de mi tiempo con el equipo. Entonces, y solo entonces, podré dirigir mi atención al 2022”, concluyó.