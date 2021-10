Gastón Alto asume el desafío: “En el Panamericano vamos a defender la medalla de oro”

Gastón Alto, el mejor jugador de tenis de mesa de nuestra provincia, tras su participación histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se encuentra en Túnez, donde disputará su primer World Tour, en Túnez, tras una extenuante pretemporada en Portugal.

El jugador mendocino, surgido de la cantera del Club Mendoza de Regatas, comenzará este fin de semana la disputa de esta competencia, adonde llegó con muchas expectativas.

“Me tocó una zona en la que están los mejores del mundo, pero igual vamos a ir paso a paso”, sostiene el además medallista panamericano.

Y aunque el trabajo que desarrolló durante el último mes en Portugal tuvo como objetivos el Panamericano de tenis de mesa, del 13 al 19 de noviembre, y el Mundial de la especialidad, en Houston, Estados Unidos, del 23 al 29 de noviembre; su foco principal está en las Ligas de Francia y Rumania.

- Además de las Ligas, ¿qué otros proyectos tenés?

- Ahora estoy en Túnez para jugar mi primer World Tour, donde voy a tratar de ganar el primer partido. Juego ronda de clasificación, donde siempre es por eliminación. Queremos ir paso a paso. Me ha tocado una zona difícil, donde están los mejores del mundo y es complicado. Después de este Tour me vuelvo a entrenar una semana a Portugal y me voy a jugar a Rumania.

Estamos lejos de los primeros puestos del mundo, pero mantenemos la ilusión con Horacio de hacer una buena competencia en dobles”.

- Será tu primera experiencia en ese país...

- Si, la primera vez en Rumania. Vamos a ver como sale también, porque no se mucho de los jugadores que allí juegan. Veremos con qué me encuentro cuando llegue. Y de ahí me voy a Francia, donde voy a jugar un sólo partido, el 11 de diciembre, y me vuelvo un mes a la Argentina. Luego retornaré a continuar compitiendo en la Liga Francesa, donde voy a jugar muchos partidos en 2022.

- ¿Con la Selección Argentina qué compromisos te esperan?

-Voy a jugar a un World Tour a Eslovenia y de allí me vuelvo a Portugal a entrenar. Luego nos vamos a jugar el Panamericano, que es el Lima. Y de ahí, con Horacio Cifuentes, Camila Argüello y Ana Codina partimos al Campeonato Mundial en Houston.

- Después de la Olimpiadas de Tokio, ¿qué expectativas tienen de cara al Panamericano?

- El objetivo es pelear el podio en equipo y defender la medalla de oro que tenemos en dobles con Horacio. En Individual, será ir paso a paso y llegar lo más lejos posible. Es que el nivel es muy parejo y la mayoría juega en Europa, por eso se hace muy difícil por ahí.

- ¿Y en el Mundial?

- Estamos lejos de los primeros puestos del mundo, pero mantenemos la ilusión con Horacio de hacer una buena competencia en dobles y llegar lo más lejos posible. Ojalá sirva de preparación para lo que viene.

-Lo que viene es una vorágine de torneos y partidos...

-Luego de mi regreso a la Argentina, en diciembre, volveré a Europa para jugar en Francia. Y de ahí pensar en todo lo demás: los Odesur, Sudamericano, ligas y torneos en Europa.

- ¿Qué tipo de respaldos tenés para poder competir en las grandes ligas de Europa?

- He recibido el apoyo del Enard para venir a entrenar acá. Una parte me la da el Enard y la otra, como siempre, la pongo yo para jugar este tipo de torneos.

El muchacho que nunca se da por vencido

Si algo caracteriza a Gastón Alto es su determinación frente a un objetivo. Lo demostró cuando a mediados de año participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de tres chances frustradas: Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. En cada una de esas ocasiones, diversas circunstancias lo dejaron con el sabor amargo y la sensación de que ya no formaría parte de la cita olímpica. Sin embargo, a sus 35 años, el surgido en Mendoza de Regatas se reinventó para abrochar un boleto cuando más improbable parecía. Venció al dominicano Wu Jiaji. “Si le juego diez veces, probablemente me gana las diez”, admitió hace un tiempo, con una enorme sonrisa. Al final, este muchacho que comenzó a darle a la pelotita a los 4 años comprendió la lección: siempre hay recompensa.