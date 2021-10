Gallardo guarda silencio en River Plate: no brindará más conferencias de la Liga Profesional

River está enfocado en el gran objetivo que le queda: pelear la Liga Profesional hasta el final. Y Marcelo Gallardo tomó una sorpresiva decisión para lo que queda del campeonato: no brindará más conferencias de prensa.

El Muñeco decidió que no hablará más en rueda de prensa luego de los partidos. El entrenador se siente incómodo con la nueva modalidad impuesta por la pandemia del coronavirus: las preguntas de los periodistas se envían por mensaje y un encargado las lee, por lo que el técnico no ve quién hace la consulta.

NO HABLA MÁS | ⚠️ Marcelo Gallardo decidió no dar más conferencias de prensa después de los partidos del torneo. Le incomoda la modalidad sin periodistas presentes y solo hablará en el River Camp en las previas. pic.twitter.com/wsaSgWUDyU — GiseCARPSaucedo9/12/18 (@giselasauce1986) October 16, 2021

Aunque es obligatorio que un DT hable en conferencia tras los encuentros, la Liga Profesional no emite fuertes sanciones si no se cumplen: no pasa de una advertencia. Por eso, Gallardo no dudó al tomar esta decisión y no se sentará más frente a los micrófonos cada fin de semana.