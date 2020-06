Fuego cruzado: Lanata le respondió a Tinelli y lo calificó de “payaso”

Tras la divulgación de las escuchas entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona y la dura respuesta del presidente de San Lorenzo, Jorge Lanata subió la apuesta en su programa de radio y echó más leña al fuego en este conflicto que cruza al fútbol, a la política y al espectáculo.

“Ayer Tinelli dijo que lo que yo había hecho era de cuarta. Le pido a la gente que evalúe quién ha sido más de cuarta en toda su carrera porque no me voy a poner a competir con Tinelli. Es un payaso que ha estado con todos los gobiernos y que todos lo respetan en el medio por miedo. Yo no le tengo miedo a Tinelli. No tengo más ganas de callarme la boca y entonces termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera. Vean ustedes Showmatch y VideoMatch contra Página 12, Veintitrés, Dia D, PPT. Evalúen ustedes”, lanzó el periodista en Radio Mitre.

Los audios revelados en Lanata sin filtro son de 2013 y sacan a la superficie algo sabido en el mundo del fútbol: todos los dirigentes piden árbitros, cambios de horarios y demás favores e incluso años atrás el propio Tinelli lo reconoció. “Nunca dijimos que era un delito lo que estaba haciendo, ahora verdaderamente creo que no es ético que se elijan los árbitros, más allá de si le salió o no. Dice que es periodista y pide que un fiscal me cite y me pida revelar la fuente. Ojalá pase, mientras tenga puchos me importa un carajo que me manden en cana”, le contestó el conductor de PPT.