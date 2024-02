Franco Petroli, convirtió el arco de Godoy Cruz en una verdadera muralla en la Copa de la Liga Profesional

📊🧤 Franco Petroli en la Copa de la Liga 2024:



🔒 Valla invicta vs Defensa y Justicia.

🔒 Valla invicta vs Central Córdoba.

🔒 Valla invicta vs Lanús.

🔒 Valla invicta vs Belgrano.

🔒 Valla invicta vs Unión.



⛔️ Hoy tuvo un tapadón que nos puso en partido pic.twitter.com/XkzVWXXJJ1