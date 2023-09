Fin del misterio: Mariano Closs dijo de qué club es hincha y aseguró que lo perjudican los arbitrajes

Mariano Closs es uno de los relatores con más prestigio de la Argentina, que gracias a sus trabajos en Copa Libertadores y la inolvidable dupla con Fernando Niembro, se ha ganado un lugar en los medios y su opinión resulta relevante para millones de personas.

Lo cierto es que en el mundo del periodismo deportivo es prácticamente un tabú decir de qué cuadro es cada uno. Sin embargo, este relator no dudo en derribar el mito y reveló el cuadro del que es hincha.

Mariano Closs develó el club en el cuál es socio

Fue en su programa F12, transmitido por la señal de ESPN, donde analizó las jugadas polémicas en el partido entre Independiente e Instituto en Avellaneda, advirtió que “este fin de semana hubo varias cosas llamativas” en cuanto al arbitraje y que el club del cual es fan terminó perjudicado.

“Para que vean que yo hablo con autoridad. Soy socio y abonado de platea de Colegiales. Digo, pasa de todo en todas las categorías. Lo que pasó en el clásico contra San Miguel es para preocuparse. Un gol previo con la mano y un lateral hecho adentro de la cancha”, denunció Mariano en la apertura de su programa, que se transmite de lunes a viernes a las 12hs.

La declaración de Closs tuvo que ver con el clásico de la Zona Norte en la Primera B, a Colegiales se le escapó el triunfo como visitante por el gol agónico de Matías Samaniego para San Miguel (2-2), equipo que jugará por el ascenso a la Primera Nacional contra Talleres (RE). Hay que decir que la jugada de la polémica fue la del lateral de Rentería, quien lanzó el balón estando dentro de la cancha y la jugada terminó en gol.

CASM vs Colegiales

Mariano Closs sorprendió al hablar de Milei

Mariano Closs se sumergió de lleno en el ámbito político con una declaración que sorprendió a todos después del triunfo de Javier Milei en las PASO. Durante su programa “F12″ en ESPN, Closs habló sobre el impacto del resultado electoral en los medios de comunicación.

Closs comentó: “Se terminó la grieta... Me pasó que puse un canal y no le daban al kirchenrismo, puse el otro y no le daban al kirchenrismo. Se terminó la grieta”. Sin embargo, su declaración más contundente llegó cuando mencionó a Javier Milei, quien obtuvo un sorprendente éxito en las elecciones primarias: “Ahora van todos contra Milei”, se explayó.

Por último, el conductor sentenció que Milei podría cambiar la dinámica política en el país: “Se los va a llevar puestos a todos justamente por esto. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente, la gente no es sonsa”.

Seguí Leyendo