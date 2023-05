Fernando Espinoza, el árbitro mendocino más polémico del fútbol argentino: “No soy soberbio”

Sin duda el árbitro mendocino Fernando Espinoza se transformó con el tiempo en el juez más polémico del fútbol argentino producto de sus reacciones dentro y fuera de la cancha.

El colegiado consideró que no es una persona “soberbia”, luego de ser “parado” por una fecha tras la criticada actuación en la cancha de Atlético Tucumán, en el partido contra San Lorenzo, por la décima fecha de la Liga Profesional.

“No me considero una persona soberbia, soy un árbitro serio y con personalidad”, declaró Espinoza en DirecTV Sports.

“Tampoco esperen que sea como Héctor Baldassi, que contaba chistes en los partidos”, comparó.

"No me considero soberbio, dentro de la cancha soy un árbitro serio. Tampoco es que me la paso contando chistes como hacía Baldassi".



Espinoza tuvo un arbitraje polémico en Atlético Tucumán contra San Lorenzo, en el que expulsó a Lucas Pusineri y Guillermo Acosta, luego de un encontronazo con el capitán del Decano: “Después de ese partido tuve una charla con Pusineri. Estuvimos una hora hablando y se ganó mis respetos, pero Acosta me insultó y por eso lo expulsé”, detalló el árbitro que rompió el silencio.

Pero se encargó de asegurar que no fue sancionado y que la decisión de no dirigir este fin de semana fue suya: “A mí no me suspendieron, yo frené por un problema personal. Le quiero agradecer mucho al director de árbitros Federico Beligoy”, cerró.

El mendocino suele caracterizarse por su gesto adusto y por ser protagonista en cada partido, muchas veces por encima de lo que aconseja la norma, ya que habla por demás en cada fallo que sanciona.

El pasado fin de semana el árbitro iba a hacer su reaparición en el partido entre Unión y Lanús, que finalmente se suspendió por las fuertes tormentas en Santa Fe que generaron la rotura de algunas instalaciones en el estadio del “Tatengue”.