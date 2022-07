Sus arranques conduciendo en campo propio y llegando hasta el área rival ya son toda una marca registrada que hizo despertar el interés de varios equipos grandes del fútbol argentino (River, Racing), pero también generó el seguimiento desde el exterior. No por nada, el AZ Alkmaar de Países Bajos lo vino a buscar en este mercado de pases con una oferta tentadora.

Sin embargo, Ezequiel Eduardo Bullaude (quien todavía no tiene 22 años recién cumplidos) se quedará en Godoy Cruz. No por mucho tiempo, eso está claro. Más allá de que el Expreso sea un club vendedor por excelencia, la intención de la dirigencia tombina -al igual que con Martín Ojeda y Salomón Rodríguez- es garantizar la continuidad del equipo en Primera División. Y está claro que sin algunos de esos tres talentos la concreción del objetivo corre serio peligro.

El viernes por la noche frente a Vélez, el mediapunta por el centro (o “falso 9″) que tiene Godoy Cruz volvió a ser de lo mejor del equipo dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez.

Especialmente en el complemento, el maipucino hizo pesar su habilidad en el uno contra uno, y hasta una leyenda del fútbol mundial como lo es Diego Godín puede dar fe de ello.

“Creo que hicimos un primer tiempo muy malo, donde no encontramos la pelota y corrimos innecesariamente. En el segundo tiempo fuimos muy superiores, pero no supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Quizá merecimos un poco más, pero creo que el resultado terminó siendo justo”, analizó el Flaco en la zona mixta del estadio Malvinas Argentinas

En la reflexión del jugador del Expreso también cabe el contexto de un punto cuyo sabor lo define con sus propias palabras. “Realmente siempre queremos ganar, pero lo importante es sumar, sobre todo en la situación en que nos encontramos, peleando arriba. El punto también vale”.

En ese sentido, a continuación apunta una verdad que suele ser una constante en este competitivo campeonato de la Liga Profesional. “Sabemos que el fútbol argentino es muy irregular, es muy raro que un equipo se mantengan en racha, pero nuestra idea es ganar la mayor cantidad de partidos posibles y pelear arriba”.

-En el segundo tiempo tuviste una muy clara en la que te fuiste solo contra Lucas Hoyos, pero te cruzó justo Valentín Gómez. ¿Por qué demoraste tanto en rematar?

-Si bien siempre hay que tomarse un segundo más adentro del área, la verdad es que no lo había visto al defensor de ellos y cerró muy bien. Mi idea era definir al palo izquierdo del arquero y me terminó jugando una mala pasada ese instante más que me tomé para definir.

-¿Escuché mal o fuiste muy autocrítico y reconociste que no jugaron un buen primer tiempo?

-Sí, yo creo que no jugamos un buen primer tiempo porque, como dije, corrimos atrás de la pelota, ya la realidad es que ellos la hicieron circular muy bien. No podemos permitirnos tener esos primeros cuarenta y cinco minutos.

-¿Hubo penal contra el “uru” (Salomón Rodríguez) en esa jugada a los 39′ del primer tiempo en el que lo toman de la cintura en el córner de Ojeda?

-Sinceramente, no vi nada. No he visto la repetición todavía, así que voy a verla.

-El árbitro se quedó escuchando un rato por el intercomunicador. ¿Qué le dijeron ustedes?

-Mis compañeros que vieron bien la jugada la discutieron, pero yo sinceramente no estaba observando la acción y no te puedo decir si fue o no penal.

-¿Cuántas veces repasaste ese golazo que te anularon contra Unión?

-La vi un montón de veces y da mucha bronca porque había sido una gran jugada de Tadeo (Allende).

-¿Estaba en offside Tadeo Allende?

-Y... depende de la perspectiva. Sabemos que siempre la miramos para donde conviene, esa es la realidad. Igualmente, la línea no es muy clara. Da mucha bronca festejar un gol que nos permitía empatar el partido y seguir en partido con un jugador menos. Es una lástima.

-Más allá de que no le pudieron ganar a un adversario como Vélez, que presentó algunos suplentes pensando en el duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores, siguen acumulando partidos sin perder en Mendoza y ya son diez. ¿Lograron hacerse fuertes de local?

-Sí, y es muy importante porque nuestra idea siempre fue hacernos fuertes de local. Ahora tenemos un asunto pendiente que es empezar a ganar más seguido como visitantes. Da bronca no ganar, pero este empate creo que vale.

-Más allá del blooper de Lucas Hoyos, ¿creés que hubo un mérito muy grande de Pier Barrios en el prematuro gol de ustedes?

-Te soy sincero, la verdad que me dí vuelta y no sé que pasó porque me había desentendido para ir a defender y cuando me di vuelta ya estaba casi por pegarle . Eso muestra lo que somos como equipo, que no damos por perdida nunca una pelota y estamos siempre dispuestos a luchar.

-¿En el segundo tiempo jugaste un poco más intermedio?

-Sí, como no encontrábamos la pelota, en el entretiempo nos propusimos jugar un poco más atrás para entrar más en contacto con el balón y creo que lo supimos hacer.

-Ahora, más que nunca, deben ir a ganar a La Plata...

-Sí, eso siempre. Nuestra idea es ir a ganar a La Plata, no creo que haya otra opción que ir a buscar los tres puntos.

Ezequiel Bullaude, 21 años, talento puro. Otro crack de exportación que los hinchas del Tomba pueden disfrutar dentro de un contexto lleno de urgencias deportivas y necesidades económicas.