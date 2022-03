Eliminatorias Sudamerianas: la Selección Argentina con bajas confirmadas, define a los convocados

La Selección Argentina se prepara para lo que será la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, el 25 y 29 de marzo, respectivamente. Para esos encuentros, el entrenador, Lionel Scaloni, revelará en las próximas horas a los jugadores convocados definitivamente, con algunas ausencias importantes.

Hay chances de que esta noche salga la lista definitiva de la Selección Argentina. pic.twitter.com/jdRu1KN0x0 — Gastón Edul (@gastonedul) March 17, 2022

Di María y Acuña, desgarrados y descartados en la Selección Argentina

Por un lado, sabido es que Ángel Di María sufrió un desgarro que lo marginará por, al menos tres semanas. Esa lesión, además, le impedirá jugar los encuentros de Eliminatorias con la Albiceleste. Sin embargo, Fideo le dejó en claro al cuerpo técnico que quiere viajar con el plantel y acompañarlos en los dos partidos.

🇦🇷 La Selección Argentina recibirá a Venezuela en La Bombonera el 25 de marzo. El viernes, saldrá a la venta las entradas. El precio de las populares es de $3900 y las plateas rondan de $5000 hasta los $15.000.



👉 ¿Estás bien económicamente para ir a ver a Messi y la Scaloneta? pic.twitter.com/TTSg90ExMU — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) March 16, 2022

El que también sufrió un desgarro pero no viajaría es Marcos Acuña. El pasado domingo, el Huevo ingresó durante el segundo tiempo del partido entre Sevilla y Rayo Vallecano, pero su tiempo en el campo fue de tan solo 13 minutos. Allí, el exjugador de Racing se tocó la parte posterior del muslo y pidió el cambio. Con el pasar de los días se reveló que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. La realidad es que la abaja de Acuña no sería tan notoria ya que el jugador tenía que cumplir de todas maneras con una fecha de suspensión, por lo que no iba a estar ante Venezuela.

Papu Gómez, afuera también por lesión

A fines de febrero, Alejandro Gómez no pudo terminar el partido ante Betis por La Liga, fruto de una molestia muscular que sintió a la media hora del partido. Hoy, el Papu decidió quedarse en España para continuar con su rehabilitación y así evitar resentirse a futuro, con el objetivo de llegar al Mundial de Qatar 2022. Así, no será de la partida para la última doble jornada de Eliminatorias.

#SelecciónArgentina | ❌ Papu Gómez es baja para las Eliminatorias.



El jugador del #Sevilla no se recuperó del problema muscular que sufrió ante #Betis. https://t.co/c6iJWIGgNs pic.twitter.com/WzQgbthVm8 — SIGA SIGA (@SigaSigaWeb) March 17, 2022

Dibu Martínez, Emi Buendía, Gio Lo Celso y Cuti Romero no serían citados

Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero fueron sancionados con dos partidos de suspensión después de lo que fue el escandaloso partido suspendido ante Brasil, por las Eliminatorias.