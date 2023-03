El terrible y crudo testimonio de Araceli Fessia, novia de Brian Fernández

Brian Fernández pasa por un momento complicado por sus adicciones. Y después de un lunes en los que su propia familia aclaró que no estaba desaparecido, esta martes habló Araceli Fessia. La novia del delantero de Colón brindó un durísimo y revelador testimonio en diálogo con Cómo te va (D Sports Radio).

El momento complicado de Brian Fernández

“Estoy sobrellevando esto que siempre se nos termina yendo un poco de las manos. Llevamos muchos años con esto y creo que puedo sobrellevarlo bien. Nosotros estamos hace ocho años con Brian, pero venimos luchando con esta enfermedad fuerte hace tres años”.

Nunca estuvo desaparecido Brian Fernández

“La realidad es que no está desaparecido. Nunca estuvo desaparecido. Y en el caso que desaparezca en algún momento voy a ser yo la que informe a los profesionales para que salga a ayudarme. No estuvo desaparecido, tuvo unos días malos, pero no le perdimos el rastro. Esta enfermedad se trata de fuerza de voluntad y con el tiempo aprendí que yo sola, con mi nene, no puedo meterme en los lugares que él se mete con la gente que se mete. Pero sabemos quién le abre la puerta, dónde está en cada momento, quién le accede cosas y quiénes son las personas buenas. Hay días en los que su enfermedad ataca tan fuerte que no se deja ayudar y esos son los días que más se complica”.

“Nunca le perdimos el rastro. Y si lo perdemos nunca pasó a mayores. Siempre estamos con nuestro grupo sabiendo prácticamente todo de él hasta que dice ‘ayúdenme’. Y en este caso fue rápido. Pidió ayuda el sábado. Lo del auto, que se queda sin nafta, pasa el domingo al mediodía. Cuando está bien y cuando está mal, Brian no maneja dinero, no tenía para cargarle nafta. Me pide a mi, me envía que no tenía nafta y yo con mi grupo de tratantes decidimos no cargarle nafta y tampoco transferirle para que no continúe andando en el auto. Inclusive no es de él, la policía misma lo sabe. Preferimos que roben o prendan fuego el auto antes que lo siga usando y perderle el rastro o que desaparezca de verdad. Obviamente el auto quedó en un lugar que no estaba bueno y la gente lo intentó robar, quedó ahí roto. Un vecino lo vio y dijo que era el auto de Brian Fernández, y de ahí salió que era su auto. Ahí si se nos fue de las manos y salió que estaba desaparecido y que habían encontrado su auto todo roto. Todas estas cosas las trato con mi equipo y son decisiones que me ayudan a tomar ellos”.

“Brian está contenido, contamos con un grupo de profesionales. Cuando está bien es triste, porque deseo que sea así toda la vida. Le pido a la gente que no lo agreda, porque no lo ayuda y nos juega en contra a nosotros”.

“Conmingo los especialistas están hace tres años. Por más que Brian no se deje ayudar en sus momentos de crisis, yo me sigo ayudando para mí y para mí hijo. Los necesito siempre, en estos momentos tengo que recurrir a ellos para preguntarles qué es lo correcto. Aprendí con el tiempo que tengo que continuar con mi vida y me tengo que enfocar en mi nene”.

La razón de hablar públicamente

“Antes no hablaba porque pensaba que era una forma de proteger a Brian, pero quiero cambiar la estrategia e informarle a la gente para que nos nos haga el daño que nos hace. Se hace muy difícil llevar el nene al colegio y que no estén murmurando ‘mirá quién viene’. Se me hace muy difícil llevarlo a entrenar y continuar con mi vida. Subí una foto con una amiga y hay gente bardeándome”.

“Brian hace tres días, desde el sábado, se encuentra en la casa del tio. Por recomendación de los profesionales, Milan (el hijo) no puede ver a Brian en un momento malo. Sabemos que no podemos. Entonces, elegimos la casa del tio para que se quede un tiempo y esté con los profesionales continuamente. Vamos llevando el día a día”.

Tenía otra propuesta, pero eligió Colón

“Cuando vino a Colón no queríamos que firme. Tenía otra oferta, lejos de Argentina, no queríamos que se quede acá”.

“Él desde el día uno está feliz. Hace tres años Colón le da la propuesta de venir. Nosotros no estábamos de acuerdo, teníamos para irnos a otro club, lejos de Santa Fe, lejos de Argentina, pero él decide venir a Colón. En ese momento yo me separo un tiempito porque yo no quería que venga a Santa Fe. Firmó igual, lo convencieron”.

“Mi papá y Christian (Bragarnik), son las únicas personas que nos ayudan a mí y a Brian”.

Brian Fernández y la relación con su hijo

“Cuando está bien es una persona increíble que lo da todo por mí y por mi hijo. Cuando está mál está desaparecido, porque no se deja ver por mi, por mi hijo y mi familia. Tiende a escaparse e irse con personas que no son cercanas a nosotros. Por eso sale el rumor de desaparecido, porque no está en el departamento. Es una lucha diaria, cuando está mal es todo desesperante. Y cuando está bien es triste, porque yo le deseo que sea así toda la vida, pero es una enfermedad que es a voluntad y te ataca en el momento menos esperado. Y sufris mucho”.

“Yo lo que deseo es que mi hijo pueda disfrutar como es él cuando estan bien, con su enfermedad controlada”.