El saludo de Sergio Goycochea para Sebastián Torrico después de ser la figura ante River

Sebastián Torrico fue la gran figura del triunfo de San Lorenzo ante River y eso generó una gran repercusión en el mundo del fútbol y hoy recibió el saludo de un referente en el puesto: Sergio Goycochea.

El arquero subcampeón del mundo en Italia 90 y campeón de la Copa América saludó al “Cóndor” y dio varias razones por las que felicitó al mendocino.

“Felicitaciones a Sebastián Torrico, pero felicitaciones no sólo por lo que hiciste en el monumental, felicitaciones por la trayectoria, por la pasión que le ponés al puesto porque te sobrepusiste a lesiones, a momentos malos. Felicitaciones porque no te tomaste atribuciones, pese a ser el referente más importante y campeón con el club en su título más importante: la Copa Libertadores. Felicitaciones por ese bajo perfil, cuando un entrenador eligió a otro arquero te quedaste sentado trabajando en silencio sin decir nada, cuando a veces en el ambiente estamos cansados de escuchar jugadores que con apenas dos o tres partidos reclaman titularidad y que no pueden ir al banco. Así que felicitaciones por ser un verdadero ejemplo a los 41 años de lo que debe ser un profesional del fútbol” , aseguró Goyco en un video que subió a su cuenta de Twitter.

El hoy conductor de televisión es uno de los referentes de Torrico en el puesto y seguramente recibió el mensaje con alegría.