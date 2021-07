El presidente de Boca habló de todo: la situación de Cardona y los errores arbitrales

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, habló de la situación de Edwin Cardona y también de los errores arbitrales en el partido entre el xeneize y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores.

“No vamos a protestar nada. Hubo un error, compartido. También del equipo visitante, que tiraba la pelota a la tribuna... Nadie habla de ese tema, que existió. Queremos que sea un ejemplo, que cambie, y seguir apostando a nuestro equipo”, expresó el mandatario, con respecto al gol que anuló el árbitro colombiano Andrés Rojas a instancias del VAR, a cargo de Derlis López.

En ese sentido, el mandatario del Xeneize dejó en claro su postura en contra del uso de la tecnología en el fútbol. “El VAR va a seguir existiendo. Todo el mundo sabe que, a mí, no me convence. Uno tiene que aceptar las reglas del juego. Va a volver a pasar. El hombre comete errores y ayer ha cometido horrores”, dijo.

A pesar del episodio ante Atlético Mineiro, Ameal considera que no afectará trato con la Conmebol. “No creo que pueda deteriorar ninguna relación”, dijo y añadió: “Estamos convencidos de que la gente que conduce los destinos de la Conmebol tiene buenas intenciones con el fútbol. Es mi pensamiento. No quiere decir que tenga razón. Sé que le puede caer mal a la gente”.

El colombiano tendrá que hacer cuarentena y se perderá el partido de vuelta por la Copa Libertadores. Twitter

Amor Ameal también se refirió a la situación de Edwin Cardona, quien decidió irse a Colombia después de la Copa América de Brasil y recién volvió esta madrugada al país, por lo que Boca no lo podrá contar para ninguno de los dos duelos de octavos de final frene a Atlético Mineiro.

“Cardona es un excelente jugador. Hay temas que son para adentro de la familia, que deberá explicárselo a nuestro técnico. Llegó a la madrugada. Después evaluaremos todo lo que pasa”, aseguró.

“Poníamos el avión de Brasil para acá para no romper la burbuja, pasó otra cosa, estamos evaluando todo y hay que escucharlo a él”, afirmó Ameal y destacó: “Si cometió un error, lo va a aclarar; no me cabe ninguna duda que lo va a tener que aclarar”.

El colombiano Edwin Cardona regresó a la Argentina en un avión privado gestionado por Boca, luego de su polémica decisión de no regresar al país inmediatamente después de su participación en la Copa América 2021. Ahora, deberá permanecer aislado, como consecuencia de las reglas sanitarias de ingreso al país.