El piloto que se bajó del TC por falta de resultados

La segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera ya es historia y luego de la cita en San Luis Carlos Okulovich tomó la determinación de no seguir por el resto de la temporada ante la falta de resultados.

“Fue un difícil fin de semana en San Luis donde seguimos sin encontrarnos con el auto. Después de la carrera decidimos parar por este año. Continuar de esta manera no nos sirve ni a mí ni al equipo. Solamente tengo que agradecer al Gurí y a todo su grupo por la entrega en estos dos años juntos. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para ser competitivos pero no lo pudimos lograr. También quiero agradecerles a los sponsors y a todos los que me apoyan. Seguramente volveremos para estar donde queremos estar”, expresó Okulovich en sus redes.

Carlos Okulovich no disputará lo que resta de la temporada del TC por la falta de resultados.

Y luego agregó: “Cuando terminó el día me reuní con el Gurí y coincidimos en que lo más sano para todos es parar. Desde hace varias fechas venimos intentando revertir esta situación, hicimos cambios e invertimos para mejorar, pero lamentablemente no se pudo. Hicimos todo lo que pudimos; probamos variantes, alternativas, pero no logramos dar el salto que se esperaba. Entendemos que lo mejor para ambas partes es parar y pensar en nuevas alternativas para el año que viene. Ahora será momento de analizar las posibilidades del futuro y comenzar a proyectar la temporada 2022″.