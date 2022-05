El Patrón Bermúdez admitió haberle regalado camisetas de Boca a los árbitros en Bolivia: “Un presente de cortesía”

La polémica no tardó en instalarse apenas se conoció la noticia. La dirigencia de Boca Juniors le había regalado a la terna arbitral comandada por el peruano Kevin Ortega camisetas y artículos Xeneizes antes del partido frente a Always Ready por la Copa Libertadores de América, en Bolivia.

Una vez finalizado el partido que Boca le ganó con un penal discutido al elenco boliviano, aparecieron videos que daban cuenta de lo sucedido. La Policía local había ingresado al vestuario de la terna arbitral para decomisar los regalos, ya que está terminantemente prohibido en el reglamento de la Conmebol.

Las camisetas de Boca en el vestuario de los árbitros (Captura)

En ese contexto, el dirigente miembro del Consejo de Fútbol Jorge Bermúdez encaró los micrófonos y dio su versión de los hechos: “Desde que estamos en Boca en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos”.

Y el Patrón añadió: “Lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes a los árbitros”.

Eduardo Salvio anotó el gol tras el polémico penal que le cobraron a Boca.

Always Ready denunció a Boca y espera acciones de la Conmebol

Por su parte, la dirigencia de Always Ready denunció a Boca por el polémico obsequio amparándose en la prohibición vigente en los reglamentos coperos de la Conmebol, que deberá pronunciarse en las próximas horas.

En tanto, el ex defensor colombiano Jorge Bermúdez habló sobre el arbitraje de Kevin Ortega en el trascendental Always Ready vs. Boca, que le permitió al elenco argentino acomodarse en su grupo con el objetivo de entrar en el cuadro de octavos de final.

“Me pareció un arbitraje normal. No vi situaciones anómalas. La jugada del penal es difícil porque el arquero sale rápido y choca con el jugador y la pelota. Salir a señalar a un árbitro sin VAR es injusto”, dijo.