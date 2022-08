El Pato Silva saldrá a buscar el podio en el Dakar 2023

“Vuelvo al Side by Side, categoría que me trae muy buenos recuerdos. Gané en la categoría Open en Perú 2019. Conozco mucho el auto”, comentó Juan Manuel Silva a Carburando, durante la presentación del Puma Energy Rally Team, con miras al Dakar 2023, que se disputará en Arabia Saudita.

El piloto chaqueño, que en 2022 compitió a bordo de un camión, ahora volverá a un vehículo liviano, ya que correrá en Side by Side, o lo que antiguamente se denominaba los UTV.

Pato Silva contó cómo será su proyecto para el Dakar 2023

“El último Dakar tuve una experiencia particular con el camión. Se sufrió más de lo esperado. Para este próximo año la realidad indica que al no estar el equipo Kamaz, que es el amplio dominador de la disciplina, y eso genera una expectativa distinta, ya que muchos pilotos ahora se ven como potenciales ganadores. Esto se generó por el conflicto bélico de Rusia, por lo que Kamaz no estaría”, explicó Silva, que correrá en la aventura más difícil del mundo por 13ª ocasión.

“Nosotros debíamos definir de manera muy temprana respecto al Dakar 2023, y para ello debíamos cristalizar el equipo, por eso volví al Side by Side”, destacó.

Silva explicó cuál es la diferencia esta vez para encarar un nuevo Dakar: “Me motiva el hecho de volver a pelear. Me tendría que llevar dos o tres años. Si bien ya gané, en aquel momento era una categoría básica. Ahora se hizo muy competitiva, con unos 40 o 50 autos. Buscaremos un lugar en el podio”.

Respecto de la competencia, que comenzará el 31 de diciembre, Silva indicó: “Será muy exigente, será un día más, con más kilómetros de lo habitual. Este Dakar voy a buscar un puesto. Antes buscaba llegar y corría con un margen y el objetivo de llegar. Ahora quiero llegar al podio”.

En tanto, Lucas Smart, gerente de Marketing de Puma Energy en Argentina, comentó: “Este proyecto marca cómo crece a nivel mundial el Puma Energy. Hace unos años se preguntaba a la gente si conocía la marca, y muy pocos sabían de nuestra existencia. Ahora 8 de cada 10 nos conoce y muchos de ellos nos elijen, por lo que estamos muy contentos con la evolución del proyecto deportivo, no sólo con el Dakar sino también con el automovilismo deportivo nacional, junto con el Puma Energy Team de TC2000 y en el Turismo Carretera”.

El Puma Energy Rally Team, además del argentino, estará integrado por la paraguaya Andrea Lafarja, que correrá en camioneta, y el piloto de Guatemala Francisco Arredondo, en motos.