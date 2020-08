EL NUEVO GRAN EQUIPO ARGENTINO

El básquet argentino quiere ir por más; no se conforma con haber sido subcampeón del mundo hace un año. Y aunque la selección masculina es su caballito de batalla (primero con la Generación Dorada y ahora con una camada muy talentosa), la Confederación Argentina de Básquetbol planea que detrás de los nombres propios que hoy brillan en el seleccionado mayor, exista una base sólida, en permanente crecimiento, que permita aspirar a que el deporte, el segundo con más federados en el país, tenga un crecimiento exponencial. Por eso, desde diciembre, la nueva dirigencia, con Fabián Borro a la cabeza, decidió armar un nuevo proyecto, repleto de nombres propios, con la firme intención de posicionar el el básquet nacional.

Borro y Andrés Pelussi, el director deportivo, primero renovaron el contrato a Sergio Hernández, el exitoso coach que buscará que la selección mayor se mantenga en la élite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Luego dieron un gran golpe con la llegada (ad honorem) de Pepe Sánchez, para ser el coordinador de las divisiones formativas (desde U15 a U19, en masculino y femenino). Finalmente, al día siguiente, anunciaron la llegada como director del Departamento Nacional de Mini Básquet, Ricardo Bojanich, confirmaron a Gregorio Martínez como entrenador del seleccionado femenino por los próximos cuatro años, ratificando la importancia que tendrán las mujeres en el nuevo plan. Y en ese sentido, se lanzó el programa Escuelas Deportivas Argentinas (ya hay 45 en el país), con Carlos Gómez como responsable, en la búsqueda de potenciar el desarrollo de las bases del femenino.

También hay que recordar que, desde febrero, ya estaba Carlos Spellanzón, el hombre que más sabe del 3x3, la modalidad de básquet callejero, que tiene un enorme auge mundial y que la CABB espera replicar en el país. Finalmente, Walter Garrone, aquel histórico coach cordobés que lograra tres títulos de la Liga Nacional con Atenas y dirigiera al seleccionado nacional en el Preolímpico de 1992, será la cabeza del programa Básquet para ciegos y adaptado y Diego Grippo será el jefe del departamento médico. Solo falta definir el director del Departamento Físico.

“El femenino, el 3x3, las formativas y el básquet con capacidad diferentes serán prioridades de la gestión. Por suerte pudimos cerrar a los mejores en su área para potenciar el plan”, opinó Borro, mientras que Pelussi agregó: “Llevó su tiempo, no fue fácil, pero queríamos a los más capacitados y respetados para armar un programa deportivo de excelencia que en el futuro nos permita competir con los mejores”.

Sin dudas, la del “Oveja” fue una de las primeras grandes noticias. La postergación de los Juegos Olímpicos había modificado el panorama, porque el contrato de Hernández llegaba hasta enero de 2021 y no incluía la nueva fecha de Tokio. Pero Borro y el DT se pusieron de acuerdo rápidamente para seguir al menos hasta la cita olímpica. “Llegar a un nuevo acuerdo no fue un tema menor porque las nuevas autoridades podrían haber ido por otro camino. Me da alegría que no haya sido así. Tuve la misma sensación de cuando firmé por primera vez con la Selección porque tenía mucha ilusión de dirigir los Juegos a los que tanto cuesta clasificarse y estar junto a un grupo del que me siento parte”, confió Hernández, quien valoró la forma en que se está construyendo el presente y futuro deportivo del básquet nacional.

El arribo de “Pepe” Sánchez es de alto impacto. El cerebro de la Generación Dorada, que mostró gestión al frente de su proyecto Bahía Basket, contó cuáles serán sus objetivos: “Siento que hoy tengo la experiencia y la fuerza para hacerlo. Busco plasmar un programa que asegure que las cosas básicas que definen a un atleta estén presentes en las formativas. Quiero rescatar lo que se venía haciendo y enriquecerlo con conocimiento y planificación. Diseñaremos un plan basado en el proceso interno y no en la competencia puntual, con foco en la acumulación de trabajo en las concentraciones. Ahondaremos en la certeza de que las formativas son una inversión y no un gasto”.

El Dow Center, el centro deportivo que construyó Sánchez en Bahía Blanca, será la casa de al menos cinco de las divisiones a su cargo (U15, U17 y U19 en varones, y U15 y U17 en mujeres).

La convocatoria a Bojanich tiene a intención de potenciar la iniciación y agrandar la base de jugadores. A los 64 años, quien es reconocido como el maestro del mini básquet, nunca había estado en CABB. “Tenemos el mejor mini de Latinoamérica, pero seguiremos buscando que más chicos se acerquen, que los DT tengan mayores y mejores capacitaciones y que haya una estructura nacional más sólida. Seguiré en el camino de todo lo bueno que se venía haciendo y le daré mi impronta”, analizó.

Gregorio Martínez, quien tuvo un gran éxito en el femenino con Unión Florida (cuatro títulos) y luego se destacó en el masculino al frente de Obras en la Liga Nacional, ya puso manos a la obra: armó una base de 32 jugadoras para la Mayor que serán monitoreadas en estos meses, de cara al próximo torneo Sudamericano, en mayo del 2021, y citó 29 chicas menores de 18 años para empezar a trabajar para el Pre Mundial clasificatorio para el Mundial U19 que se disputaría en diciembre en Colombia

Es el comienzo de un nuevo camino, con el mejor equipo formativo que se puede encontrar en el país.