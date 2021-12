El próximo sábado 1 de enero en Arabia Saudita se pondrá en marcha el Dakar 2022 y una de las novedades que tendrá la división autos será el regreso del mendocino, Sebastian Halpern que estará compitiendo con un MINI JCW Buggy del equipo X-Raid.

El objetivo para Halpern será luchar por el top 10, algo que ya pudo lograr en su primera participación en autos cuando fue 9° en 2018, mientras que en su etapa como piloto de quads, había sido segundo en 2011.

El mendocino, Sebastián Halpern regresa al Dakar

“Vuelvo al Dakar después de una ausencia de 3 años, en los que estuve dedicado a la empresa y a mi familia. Logré ordenarme y me prometí que no me perdería la próxima edición. En mayo me incorporé al equipo MINI, que a mi juicio es el mejor del mundo de Cross Country. Ha ganado los dos últimos Dakar con un auto cuya mayor virtud es su confiabilidad, ya que nunca se rompe. El buggy tiene muchos años de desarrollo y al ser un auto de tracción simple, tuve que adaptarme a la conducción, que es muy diferente. Hay que gestionar muy bien la presión de los neumáticos, esto es, aumentar en lo rápido, reducir la presión en la arena y tener en cuenta el mayor recorrido de la suspensión”, señaló Halpern en la previa de la competencia.