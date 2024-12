El mejor delantero de la historia, según Lionel Messi: “Impresionante desde cualquier aspecto”

Cuando se trata de definir al mejor delantero de la historia, es fácil imaginar que el nombre de Lionel Messi será el primero en surgir en cualquier conversación.

Su dominio en el fútbol mundial, sus récords y su estilo de juego lo convierten en el mejor indiscutido.

Sin embargo, cuando se le preguntó al propio Messi sobre quién es, según su opinión, el mejor delantero que ha visto, su respuesta fue clara y dejó a más de uno sorprendido.

Lionel Messi en Qatar el 18 de diciembre de 2022.

El mejor delantero que vio Messi

En una entrevista con TyC Sports, Messi dejó en claro su admiración por Ronaldo Nazario, el fenómeno brasileño que marcó una época.

“Ronaldo Nazario fue un fenómeno. De los delanteros que he visto, para mí fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto”, aseguró el capitán argentino.

La declaración de Messi tiene un peso particular, considerando que proviene del que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos.

Ronaldo Nazário

Pero Messi, en su característica humildad, excluyó cualquier mención a sí mismo y centró su elección en el delantero que, según él, cambió la manera de jugar en su posición.

Ronaldo Nazario, conocido como “el Fenómeno”, fue un delantero capaz de combinar potencia, velocidad y una técnica exquisita como pocos.

Ronaldo Nazário

Su capacidad para definir en cualquier situación y su habilidad para dejar a los defensores atrás con movimientos únicos lo posicionaron como una leyenda.

Un homenaje a su mentor

En la misma entrevista, Messi recordó con gratitud los años que compartieron en el Barcelona y destacó la influencia que tuvo el brasileño en sus inicios.

“Me ayudó mucho. Entré al vestuario con 16 años, y ver a esos monstruos era complicado. Él me apadrinó, me hizo sentir cómodo, que me soltara”, confesó Messi. Y añadió: “Me hubiese gustado jugar mucho más tiempo con él”.