El Malvinas Argentinas, en carrera para ser sede del Mundial Sub 20: de qué depende

El próximo Mundial Sub 20 es una realidad para toda la Argentina, ya que tras haber quedado eliminado nuestro seleccionado en Colombia, en enero, llegaría la noticia de que Indonesia se quedaría sin Mundial. En ese marco, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia aceleró y posibilitó que la FIFA le diera el pasaje al Mundial y la sede a nuestro país.

El torneo se disputará a partir del próximo 20 de mayo y ya tiene potenciales sedes que el organismo debe chequear y considerar. Entre estas plazas se encuentra el estadio Malvinas Argentinas.

Estadio Malvinas Argentinas

En las últimas horas trascendió que Mendoza quedaría descartada como sede oficial de este evento, pero lo cierto es que AFA desmintió esta información y todavía no hay nada confirmado.

De acuerdo con ese trascendido, las 6 sedes que se presentarían en lugar de Mendoza eran: La Plata (estadio Único, donde sería la final), Santiago del Estero, San Juan, Salta, Chaco y San Luis.

Mundial Sub 20: la candidatura de Mendoza sigue en pie

De acuerdo con lo expresado por Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza, en comunicación con Los Andes, el estadio provincial mantiene las chances de albergar este evento que agrupa a las futuras estrellas del mundo del fútbol.

“El viernes 14 de abril, estaba programado desde la semana pasada, vienen todos los veedores de FIFA, que llegan a ver el Malvinas Argentinas, la hotelería por supuesto, ylas canchas alternativas para entrenar de los seleccionados que jugarían en Mendoza”, comenzó el funcionario.

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza.

En ese sentido, Chiapetta agregó que Mendoza sigue siendo candidata y ofreció más detalles: “No confirman nada pero estamos en carrera, si no, no vendrían. También hablé con Claudio Tapia para coordinar esa visita y detalles como que viene el gerente de AFA. No sé la información de dónde la sacaron, AFA lo desmiente absolutamente, no avala la información que está dando vueltas. Sin confirmación, Mendoza es una posible sede y estamos en carrera con todos los protocolos de FIFA para ver si nos confirman”.