El magistral tatuaje de Diego Maradona que se hizo el juvenil Patricio Monti, jugador del Lobo

Patricio Monti fue más allá en su amor por Diego Maradona. El juvenil de Gimnasia que también rapea y a quien el Diez le había pedido una canción para él, ahora se tatuó su imagen con un realismo que impresiona.

¡El mejor año de mi vida plasmado en la piel ! No existe nada más lindo que recordarte con esa sonrisa que tanto te identificaba y obviamente el honor que me genera poder haberte hecho “la canción llamada ‘PALABRAS DEL 10’. Agradecerle a @yeyo_tattoos que me parece que tatúa poco”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram reconociendo el gran trabajo del autor de la imagen.

La reacción de Dalma

La hija de Maradona respondió en Twitter a la imagen del tatuaje con un mensaje elocuente: “¡Bueno, AMO ESTO! ¡Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! ¡Es impresionante!”.

Monti y la historia del rap de Diego

Cuando dirigía al Lobo, Maradona escuchó a Monti rapear ante sus compañeros y le pidió que le compusiera especialmente una canción para él. El juvenil recogió el guante y compuso un tema que estrenó para el último cumpleaños de su DT, el pasado 30 de octubre.

Otra muestra de la buena onda entre Diego y Monti

“Diego un día entró al vestuario y me dijo ‘qué feos botines’. Eran bordó, me preguntó cuánto calzaba y al otro día apareció con una caja de los Puma Borussia y me los regaló”, contó el jugador poco antes de la muerte del Diez en el programa partidario Mundo Tripero.