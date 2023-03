El jugador de Boca que Alexis Mac Allister recomendó para el Brighton

Alexis Mac Allister vive un gran momento futbolístico, ya que tras ser una de las fijas en la Selección argentina campeona del mundo, se ha transformado en un referente en su actual club, el Brighton & Hove Albion.

En las últimas horas, el astro argentino fue entrevistado para la pantalla de TyC, por Gastón Edul, quien se encuentra de gira por Europa, dialogando con varios futbolistas de la Scaloneta.

Alexis Mac Allister fue recibido en La Pampa, donde lo homenajearon por ser el primer pampeano en ganar un mundial.

En este diálogo. Alexis fue consultado acerca del futuro de la Selección y por Alejandro Garnacho, quien vive un gran momento en la Premier League, pero el mediocampista campeón del mundo no dudó en señalar a un pibe de Boca al que le ve un enorme futuro. Al punto de recomendarlo para su actual club del sur de inglaterra.

“Si me preguntás de mi estilo, hay un jugador que me gusta mucho, que es Equi Fernández, es un jugador que tiene todas las condiciones para llegar a Europa algún día y ojalá se le pueda dar”, reveló el ex Boca Juniors.

Equi Fernández en Boca Juniors

“Entiende mucho el juego, está siempre preparado para recibir la pelota, juega con las dos piernas, puede jugar de 5, puede jugar de interno, es un jugador que tiene unas condiciones muy muy buenas. Si el Brighton me pregunta, diría que lo traigan”, agregó Mac Allister.

Recordemos que estos dos futbolistas no coincidieron en la primera de Boca, ya que Alexis solo vistió la camiseta Xeneize durante todo el 2019, mientras que Equi subió a primera a mediados del 2020, aunque pudieron haber coincidido en algún entrenamiento.

La respuesta de Equi Fernández al elogio de Mac Allister

Equi Fernández fue titular y figura en la aplastante victoria de Boca por 3-0 ante Patronato en la final de la Supercopa Argentina. Una vez terminado este duelo, el jugador fue consultado acerca de los dichos de Mac Allister.

“Me mandaron lo que dijo Alexis, es un orgullo que un jugador como él se refiera así de mí. Me motiva a seguir creciendo, te da motivación, esperemos que se de”, cerró Equi quien se muestra muy motivida frente al enorme futuro que le espera.