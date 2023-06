El incómodo momento que vivió Messi cuando un fanático chino ingresó a la cancha para abrazarlo

La Selección Argentina venció 2-0 a Australia en un nuevo amistoso disputado en China, en el marco de la gira asiática que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni encara en las últimas semanas.

Lo cierto es que además de la brillante actuación del futuro jugador del Inter Miami, uno de los hechos anecdóticos que marcó la jornada fue el ingreso de un fanático chino al campo de juego.

Lionel Messi y un detalle espectacular en su camiseta

El objetivo de este hincha era el de compartir un momento con la Pulga y la seguridad no pudo impedir la misión del veloz espectador.

El abrazo de un hincha a Lionel Messi

Finalmente lo que se preveía que pasará, ocurrió y un ciudadano de origen chino entró a la cancha y sorprendió a todos al abrazar a Lionel Messi, en el segundo amistoso entre la Selección argentina y Australia.

Hay que decir que la primera reacción del capitán argentino fue la de susto, ya que el crack rosarino se disponía a patear un córner cuando esta persona arremetió contra él en plan de recibir un abrazo. Sin embargo, hay que decir que Messi se dio cuenta que las intenciones del joven era solo estar cerca de él se relajó y hasta amagó con posar para sacarse una foto.

Por su parte, la transmisión oficial del encuentro no mostró este momento, aunque si se pudo observar al intruso yendo detenido por los oficiales de seguridad. El motivo de que no se vean estos hechos, es que para que no se repliquen en otros partidos. Sin embargo, las redes y los fotógrafos si capturaron cada instante del incómodo momento.

Un fanático chino salió contento tras conocer a Messi

Estas acciones que suelen realizar los fans cada vez que Messi viste los colores de Argentina, es un aspecto que el entorno del crack rosarino tiene en cuenta y ha pedido especial seguridad para los partidos despedida de Maxi Rodríguez y de Juan Román Riquelme, en Rosario y la Boca, respectivamente.

Un fanático chino salió contento tras conocer a Messi

