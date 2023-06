Juan Román Riquelme presentó su partido despedida con una bomba: “Messi va a estar”

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero de Boca, anunció la realización de su partido de despedida, que será el domingo 25 de junio, bajo el slogan “Un partido para toda la vida”.

El ídolo xeneize confirmó que se disputará ese encuentro postergado, para marcar su adiós del fútbol, rodeado de excompañeros y amigos que le dio el deporte entre lo que se destacará la presencia de Lionel Messi: “va a estar y para mí también es un sueño”, aseguró.

En la conferencia, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, presentó a Riquelme: “Esto se debió haber hecho mucho antes. Recibimos muchas propuestas para hacerle más de una despedida, pero dependerá de lo que Román quiera”, expresó.

Riquelme le agradeció: “Gracias por estar acá. Esperemos pasar un gran día. Tengo muchas ganas de volver a pisar la cancha, a jugar otra vez. Pasó mucho tiempo del último partido, con la camiseta de Argentinos, y por momentos siento que no me animaría, pero ahora entro al vestuario, me pongo el buzo del club y resulta fácil. Es volver al jardín de mi casa. Será un domingo lindo, donde la gente disfrutará mucho conmigo”.

“Me siento afortunado; esto es una película para mí, y no quiero que termine, nunca. Desde el día que debuté en 1996, será la tarde más linda que puede soñar un chico. Me ovacionaron contra Unión de Santa Fe y ante Lanús pasó después lo mismo en el final. Ah, y espero no errarle a la pelota, no creo que lo haga (sonrisas). Ahora por suerte me pondré otra vez esta camiseta, la más linda del mundo”, remarcó.

“Los bosteros somos muchos, veremos si hay otros partidos así. Siempre me pregunto por qué tanto cariño. Pasaron nueve años de mi último partido y que la gente tenga tantas ganas de venir a verme es demasiado. La Bombonera será una fiesta el 25 de junio, espero con ganas ese día”, agregó.

“A los muchachos que vamos invitando, todos dicen que sí. Pero será difícil que puedan entrar todos. En algún momento se iba a dar esto. Mis hijos van a disfrutar mucho, es mi lugar, esta es mi vida. No sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar. otra vez empezar a correr como un nene, y tratar de poner a la gente contenta. Si tengo esta fiesta, es por culpa de los grandes jugadores que tuve como compañeros”, contó.

El regalo de Riquelme a Messi que hace ilusionar a los hinchas de Boca.

“Mi hijo me ayda mucho con esto, veremos si juega, no creo. Yo quería jugar a la pelota y tuve la suerte de cumplir todo. Me hicieron una estatua y ahora este partido, es un sueño. Siempre diré que los hinchas de Boca están locos, me brindan todo esto, es bárbaro. Y creo que lo harán hasta el último día de mi vida, por eso es mucho para mí”, dijo.

También llegó la confirmación que muchos esperaban: “Messi va a estar y para mí también es un sueño; jugará en la cancha más linda del mundo. Para muchos es el más grande de todos los tiempos. Nosotros, los argentinos, tuvimos a Maradona y ahora a Messi, somos privilegiados. Y yo tuve la suerte de jugar junto con los dos. Maradona fue el más grande, después apareció Lionel y es otro monstruo, y será hermoso tenerlo a él acá”.

“Armaré dos equipos. Si hacía dos de Boca, Messi no podía jugar, entonces será Boca contra la Selección Argentina. Pensé hacer esto en 2019, pero justo Lionel no podía, siempre quería estar, entonces también se pasó... A Coco Basile no lo encuentro todavía, espero que venga. Y Carlos Bianchi es un padre para mí, hizo que para nuestro club fuera fácil ganar la Copa Libertadores, toda la culpa la tiene él. Es el técnico más grande de nuestro club, que nos enseñó a competir así. Lo siento como de mi familia, nos queremos mucho. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y, como corresponde, estará ese día en La Bombonera”, contó.

Juan Román Riquelme presentó su partido de despedida / Tato Aguilera

“Dudé si hacerlo el 24, porque es mi cumpleaños, pero será el 25. Tengo derecho a disfrutar, primero mi cumpleaños y después este gran partido. Se me complicará estar el sábado en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario y espero que al siguiente él pueda venir acá. Siempre fue un sueño cada vez que me ponía la camiseta de este club, disfrutaba mucho de saludar a la gente, entrar a La Bombonera, porque cantaban mi nombre. Fue un sueño...”, repitió Román, visiblemente emocionado.

“Tuve la suerte de jugar con grandísimos jugadores, que me hicieron ganar todo. Ahora intentaré jugar todo el partido, no sé si voy a llegar, espero hacerlo bien. Me emociona ver cuando un nene o una mujer mayor me da un abrazo, son cosas que no puedo entender. Siempre digo lo mismo: soy un jugador, que amaba lo que hacía, y no voy a poder entender por qué tanto cariño. Espero que este partido no termine nunca”, dijo el “Torero”.

Consultado sobre sus mejores goles en La Bombonera, comentó: “No me acuerdo bien, jaja... Contra Cúcuta fue el mejor de tiro libre, porque salió la pelota y ya sentí que sería gol. Pero acá los mejores goles de Boca los hizo Martín Palermo, el mejor goleador que tuvimos”. Y en el cierre de la conferencia, tras recibir un gran elogio de un joven con capacidades especiales, Román tuvo el gran gesto de regalarle la camiseta que tenía en la mesa, ante los aplausos de todos los presentes.

Seguí leyendo