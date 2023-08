El futbolista Sánchez Prette, hoy tarotista, habló sobres las chances de River y Boca en la Copa Libertadores 2023

El mediocampista, que ahora también incursiona en tirar las cartas y pronosticar el futuro, aseguró que el Xeneize se perfila para levantar la séptima y que River la tiene más complicada.

En una entrevista con Olé, el ex-Huracán, Newell´s y Argentinos -entre otros equipos- fue consultado sobre cómo se perfila el futuro de Boca y River para la Copa Libertadores, en la que el Xeneize igualó en su primer cruce de octavos de final contra Nacional y el Millonario le ganó a Internacional por 2-1.

Y la respuesta, en ambos casos, fue positiva, aunque en lo que respecta al equipo de Jorge Almirón las esperanzas son todavía más grandes en relación a lo que se viene, ya que según Sánchez Prette no solo pasará de instancia sino que además “hay muchas chances” de que consiga su tan ansiada séptima corona.

“Las cartas indican que va a pasar de ronda pero no la va a tener fácil, le va a costar bastante. Se nota que hay un problema interno en Boca y es viejo, no viene de ahora”, comenzó relatando, para luego referirse a la posibilidad de que sea campeón: “Hay muchas chances. No es un sí rotundo. Falta mucho. Es más un sí que un no, pero hay mucha inestabilidad. También podría ser algo en la institución que no está bien”.

¿Y River? “Está complicado. Está en la misma situación que Boca, pero los Xeneizes tienen más chances. Pero tiene grandes chances de pasar. No se puede dar un sí rotundo, pero le va a costar”, explicó el ahora flamante tarotista, que fue más lejos en el camino y agregó que a los de Martín Demichelis se les va a complicar de allí en adelante por un factor externo: “No tiene tantas chances como Boca. Va a tener trabas. Creo que el arbitraje se le va a poner en contra, algún error o polémica que lo pueda dejar afuera”.

La chance de que haya una nueva final de Libertadores entre Boca y River

En esa línea, Sánchez Prette también se guio por las cartas para afirmar con seguridad que Juan Román Riquelme ganará las elecciones a presidente de diciembre y “seguirá cuatro años más en la dirigencia de Boca”.

¿Y qué dijo una hipotética Superclásico en final de la Libertadores? “No parece. Si se da va a partir más de una negociación que de la parte futbolística. Quizás no será de Libertadores, pero si alguna final pendiente que tengan. Creo que tienen una final pendiente, la van a jugar en poco tiempo, pero va a ser fuera del país”, concluyó.