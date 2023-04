El equipo de EEUU que quiere a Messi tiene más “refuerzos” argentinos: hinchas enojados le dedicaron hits tribuneros

El Inter Miami CF es uno de los equipos más poderosos de la MLS (Liga de Fútbol Estadounidense) en la actualidad. No son los resultados ni su andar lo que lo convierten en este fenómeno precisamente, sino los capitales y accionistas que tiene detrás. De hecho, es el club que fue fundado en 2018 por el ex futbolista inglés, David Beckham -junto a otros inversores-, y en la actualidad tiene al también ex futbolista británico Phil Neville como DT.

Es tal el poder económico del Inter de Miami que en las últimas horas se reactivó la versión de que el astro argentino Lionel Messi podría ser tentado para llegar en el próximo mercado de pases al club estadounidense. Mientras que la otra alternativa que asoma es un regreso del 10 campeón del mundo en Qatar al Barcelona, la visita de Beckham a Messi y las fotografías que los muestran juntos reactivaron los rumores de la llegada de Leo al equipo de Miami.

El equipo de EEUU que quiere a Messi sumó sus otros “refuerzos” celeste y blancos: hinchas argentinos enojados cantaron hits tribuneros durante un partido. Foto: Instagram @intermiamifc

Por fuera de cualquier rumor o especulación, en lo que a información concreta se refiere, durante el último partido del Inter de Miami tomaron un marcado protagonismo otros actores argentinos, en este caso, ubicados en la tribuna del FIU Football Stadium. Y la participación de los “barras argentinos” también dio que hablar.

Porque los hinchas le dedicaron al equipo de Neville -es decir, a su propio equipo- aquellas canciones que suelen escucharse cuando el humor y la paciencia de los simpatizantes comienzan a agotarse. “Que se vayan todos” y el hit que culmina con el infaltable “que no juegan con nadie” fueron parte del repertorio. Además, una vez finalizado el partido -que el Inter ganó, no sin sufrimiento- los hinchas se acercaron al ex futbolista del Manchester United para reprocharle por los resultados.

Y aunque Neville intentó desdramatizar en conferencia de prensa, en las redes sociales los cantos de los hinchas enojados se convirtieron en tema de conversación.

El andar irregular del Inter de Miami

Dirigidos por Phil Neville y con el argentino Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) como titular, el Inter de Miami se enfrentó el miércoles por la noche ante el Miami FC y por la US Open Cup. No se trata del campeonato de primera, sino que este certamen vendría a ser el equivalente a la Copa Argentina en nuestro país.

Lejos del poderío económico del Inter, el Miami CF (clásico rival por estar en la misma ciudad) es un equipo de menor jerarquía y ni siquiera compite en la misma competición que el Inter, ya que el Miami equipo juega en la USL Championship (vendría a ser como una categoría B, aunque no hay descensos ni ascensos entre categorías en Estados Unidos, ya que los torneos se organizan en base a las franquicias).

Aunque en los papeles -como suele decirse- y por nombres propios el Inter de Miami llegaba como el favorito al partido entre los combinados de la ciudad, el andar del equipo fundado por Beckham no era el mejor (ni lo sigue siendo). Previo al partido del miércoles, había perdido los últimos 6 partidos que había jugado (por MLS y de forma consecutiva).

Aunque ayer no fue parte de los convocados, el futbolista Franco Negri -ex Godoy Cruz e Independiente Rivadavia- también integra el plantel del Inter Miami FC.

Así las cosas, los ánimos ya venían caldeados entre los hinchas del equipo creado por Beckham. Y el tempranero -y sorpresivo- gol de Christian Sorto (a los 2 minutos de partido) para el Miami CF cargó un poco más de bronca entre los simpatizantes del Inter.

Recién a los 89 minutos llegó el empate casi agónico del Inter, convertido por Shanyder Borgelin, lo que llevó el partido al tiempo suplementario. A 4 minutos del final de los 120 minutos llegó otro bombazo: el 2 a 1 a favor del Miami, convertido por DeAndre Yedlin en contra. Y, cuando parecía venirse la noche y la séptima derrota consecutiva del Inter, apareció Ryan Sailor para volver a empatar y rescatar al Inter Miami a dos minutos del final. En los tiros desde el punto de penal, el Inter Miami ganó 5 a 3, consiguiendo así el sufrido pase a la cuarta ronda.

De exportación: los iracundos cánticos de cancha que un grupo de argentinos llevó a Miami

Más allá de la victoria en el “clásico”, de la clasificación y de haber roto la mala racha, los simpatizantes del Inter de Miami no están conformes con el rendimiento de su equipo. Y el miércoles por la noche lo hicieron saber durante gran parte del partido.

Luego del precoz gol del Miami FC, los abucheos y el nerviosismo de los hinchas del Inter se fueron haciendo cada vez más notorios. Y ya con el partido avanzado, la falta de reacción del equipo que llegaba como “Goliat” para enfrentar a “David” llevó a un grupo de hinchas argentinos que estaban en la tribuna del Inter Miami CF a entonar esas canciones de cancha que ya son un clásico en los estadios de Argentina cuando se busca reclamarle algo de actitud a su equipo.

“Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie” fue el primero de los cantitos que bajó de las gradas cuando quedaban 8 minutos para el final del partido, y el marcador seguía 1 a 0 para el débil Miami FC. “Ohhhh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo” le siguió al primero, ambos cantados en un clarísimo e indignado español argento desde la parcialidad del Inter.

Luego llegó el empate de Borgelin sobre la hora, mientras que en el suplementario marcó un gol más cada uno, lo que llevó al partido a penales y dejó al Inter como vencedor.

Los “barras” del Inter de Miami se le fueron al humo al DT de su equipo

Ya terminado el clásico de Miami, mientras Phil Neville abandonaba el campo de juego, los mismos hinchas argentinos abandonaron sus lugares para reprocharle a su entrenador por el flojo presente del equipo. Y aunque en conferencia de prensa el entrenador del Inter de Miami negó haber tenido un cruce o escuchar a los simpatizantes criticarlo -muy por el contrario, dijo que solo escuchó mensajes de apoyo-, algunos periodistas que cubrieron el partido comentaron la incómoda situación en las redes sociales.

“Phil Neville dijo anoche que no escuchó ninguna negatividad de parte de ‘La Familia’ (NdA: apodo de los hinchas del Inter Miami CF) durante el juego, pero hubo algunos cánticos puntiagudos. En el minuto 82, cuando estaba 1-0 y parecía que Inter Miami CF iba a perder una vez más, los siguientes cánticos resonaron con fuerza en el FIU Stadium”, tuiteó el periodista que sigue al equipo Franco Panizo. E incluyó una imagen con los dos cánticos en español, traducidos al inglés debajo y entre comillas).