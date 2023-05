El enojo de Agostina Scalise ante las críticas a su pareja Gonzalo Marinelli: “¿El enemigo arma los tapes?”

El arquero de Tigre, Gonzalo Marinelli, cometió un error que le permitió a Boca marcar el primer gol en el partido disputado ayer por la tarde en La Bombonera. Las críticas no tardaron en llegar hacia el portero, pero quien salió en su defensa públicamente fue su pareja, la periodista Agostina Scalise, quien apuntó directamente contra los responsables de la transmisión del encuentro.

A través de su cuenta de Twitter, la presentadora de ESPN, expresó su descontento con la forma en que se destacaron los errores del arquero durante la transmisión, pero luego borró: “Hermosa la transmisión resaltando errores. ¿El enemigo arma los tapes?”, escribió Scalise, cuestionando la intención detrás de mostrar de manera destacada los fallos.

Luego la periodista borró los tweets. Foto: Twitter.

En otro tweet, agregó: “Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, ¿armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso”.

EL BLOOPER DE MARINELLI:

El error del arquero Gonzalo Marinelli ocurrió a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Boca tuvo un córner a su favor. La pelota cayó en el área chica de Tigre, y en una acción aparentemente sencilla de resolver a Marinelli se le escapó la pelota de las manos. La bocha le quedó servida a Miguel Merentiel y marcó el gol que le dio los tres puntos al xeneixe.

