El divertido cruce entre el Kun Agüero e Ibai Llanos: “Todo el día con Mbappé, me tenés podrido”

Una flamante interacción entre Sergio “Kun” Agüero e Ibai Llanos arrastró gran cantidad de reproducciones en las redes sociales. Es que el streamer español reveló algunos minutos de su charla con el futbolista argentino y se volvieron tendencia después de una recriminación en vivo por insistir con el posible fichaje del francés Kylian Mbappé por parte del Real Madrid.

“Boludo, todo el día rompiendo los huevos para el Madrid, dejá de joder”, comenzó el diálogo entre ambos. El español le respondió a una de las recientes contrataciones del Barça, que se recupera de una lesión y prepara su debut con el conjunto catalán: “¿Y qué quieres que hagan, que no intenten fichar a Mbappé?”.

En ese momento, el Kun, con mate y termo en mano, relató: “Todo el día ‘Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé’. Me tenés podrido boludo con Mbappé. Todo el día hablás ‘Mbappé, Mbappé, Mbappé’”. Al mismo tiempo, Ibai le recordó la cifra de 200 millones de euros por la que se podría realizar la transferencia y respondió: “Porque si viene Mbappé no hay charla. No hay charla, hombre. Te has salvado en la campana”.

La mejor parte de la historia fue el final entre estos dos streamers del momento.“¿Vino? No. Ah... Ja ja. Te querés matar”, dijo el Kun. Las carcajadas de los dos expusieron las sensaciones posibles en el caso de que hubiera llegado el francés al Madrid.

Hace un mes, el futbolista argentino había interrumpido el streaming de Ibai en Twitch, en el marco de una sorpresa que organizó el Kun junto con el famoso streamer Coscu -que estaba de visita en casa de Ibai-.

En los últimos años, Llanos se convirtió en una verdadera personalidad en el mundo de las redes y la transmisión en vivo, a punto tal que se relaciona con grandes personalidades del deporte y hasta llegó a acompañar nada menos que a Lionel Messi en su despedida del Barcelona y también presenció su bienvenida al París Saint Germain.