El día que el “Beto” Alonso usó la 10 del Tomba

Eran las 15:40 de una hermosa tarde de mayo de 1990, víspera del Mundial de Italia. El Feliciano Gambarte estaba preparado para vivir una tarde de fiesta. En un amistoso internacional, el Tomba se enfrentaría al Sevilla de España. Sin embargo, la principal expectativa de los hinchas del Expreso pasaba por ver a Norberto “Beto” Alonso conduciendo los hilos del equipo de Alberto Isaías Garro con el número 10 en sus espaldas.

“¿Y el Beto?” Se preguntaron desilusionados muchos de ellos cuando Godoy Cruz apoyó los tapones sobre el césped del campo de juego. Claro, la gente no sabía que el ídolo riverplatense venía en camino hacia el estadio, con un poco de retraso por la demora del vuelo procedente de Buenos Aires. Unos minutos después, con el juego ya comenzado, el “Beto” pisó el campo del Gambarte, se cambió apurado y se acercó al banco de suplentes para protagonizar el siguiente diálogo con “Tachuela” Garro.

-Hola Alberto, ¿cómo le va? Discúlpeme, se me retrasó el vuelo y por eso he llegado a esta hora.

-Bueno, caliente Beto que va a entrar.

-No hay problemas, Alberto. Sería una falta de respeto para los muchachos. Entro en el segundo tiempo.

Garro asintió con la cabeza, el “Beto” se sentó y esperó su turno mientras de las tribunas bajaba el “olé, olé, olé, olé, Betooooooooó, Betooooooooó” del público mendocino que había pagado la entrada para volver a disfrutar de la categoría del zurdo que se había retirado el 13 de junio de 1987. “Se había retirado, pero no sabés lo que jugaba. La calidad estaba intacta”, recuerda el prócer de la dirección técnica de Godoy Cruz.

Norberto Alonso y Ricardo Gareca jugaron para Godoy Cruz un amistoso internacional ente el Sevilla de España en 1990.

La otra figura del fútbol argentino que estuvo en cancha esa tarde con la camiseta número 9 del Expreso fue Ricardo Alberto Gareca. Además del “Beto” Alonso, los dirigentes tombinos habían contratado a modo de refuerzo los servicios del “Tigre”, que por ese entonces se desempeñaba en Vélez Sarsfield.

En diálogo con Los Andes, Alberto Garro recuerda un momento que le tocó vivir con el actual entrenador del seleccionado peruano. “Gareca vino con Carmelo Faraone, que era su representante y había sido técnico suyo en Boca. En el vestuario, antes del partido, me acerqué y le dije ‘Ricardo, yo he visto en los partidos por televisión que usted se vuelca por la izquierda. ¿Quiere jugar por ahí? Y me dijo: “Alberto, no hay ningún problema, juego por derecha, por izquierda, por donde usted me diga. Eso habla del profesionalismo de la persona”, rememora el actual coordinador de las divisiones menores de Godoy Cruz.

El Sevilla era dirigido por el rosarino Vicente Cantatore y estaba de gira por Sudamérica. Había viajado diezmado por las ausencias de futbolistas internacionales de la calidad del arquero soviético Rinat Dassaev, el goleador austríaco Anton Polster, el volante ofensivo uruguayo Pablo Bengoechea y mediocampista español Rafa Paz (convocados por sus selecciones para disputar el Mundial de Italia). La delegación española pisó suelo mendocino tres días antes del partido, el martes 22. Venían de igualar sin goles ante Alianza Lima, en Perú, y de vencer a Deportes Arica (4-1) y de empatar (1-1) ante Valdivia, ambos en Chile.

También en calidad de incorporaciones para ese partido habían llegado algunos hijos pródigos de la institución, como Hermes Rubén Almeida (estaba en Boca y fue autorizado por el vicepresidente Carlos Heller para jugar ese partido) y Daniel Oldrá. El “Gato” llevaba un par de años en River y también iba a jugar, pero un desgarro le impidió estar en el partido. Por eso, estuvo en la platea con el otro “Gato”: Humberto Fabián Lentz, quien por ese entonces se desempeñaba en San Lorenzo. Cuentan que, Carlos Moya –titular en el Xeneize- no quiso venir a jugar ese encuentro.

Pese a la diferencia de jerarquía, el equipo sevillano no fue mucho más que el Tomba. Empujado por el fervor de Rubén Almeida, el Tomba emparejó el desarrollo. “Godoy Cruz comenzó el complemento con el “Beto” Alonso luciendo la casaca “10” y las luces parecieron encenderse al comenzar el show. Taco, toque y pelotas de gol. Todos los aplausos para el ídolo que regalaba algunas de sus fantasías”, reza la crónica de Los Andes del sábado 26 de mayo de ese año 90.

Norberto Alonso y Ricardo Gareca jugaron para Godoy Cruz un amistoso internacional ente el Sevilla de España en 1990.

De la mano del “Beto”, el Tomba se hizo dueño del trámite. El “Flaco” Gareca y el “Chino” Vargas tuvieron chances netas para igualar el pleito, pero falló en la definición y, tras una pérdida en la salida, el Sevilla lo liquidó de contragolpe.

Repasando la trayectoria del “Beto” Alonso, la historia dice que el ídolo sólo se sacó la camiseta de River dos veces en su carrera y por poco tiempo. Primero, en la temporada 1976/77, cuando fue vendido al Olympique de Marsella. Y después, en el 1982/83, cuando se tuvo que ir a Vélez porque el entrenador Alfredo Di Stéfano no lo quiso en su equipo. La tercera fue acá en Mendoza aquel día patrio en el que, aunque sea por 45 minutos, los hinchas del Tomba disfrutaron de la vigente magia de zurda en el césped del mítico Feliciano Gambarte.

GODOY CRUZ: 0

Claudio Manchado

Mario Yáñez

Antonio Zapata

Rafael Iglesias

Osvaldo Almeida

Rubén Almeida

Luis López

Cristian Vargas

Oscar Pereyra

Ricardo Gareca

Alejandro Abaurre

DT: Alberto Garro

SEVILLA: 2

Fernando Peralta

Manuel Herrero

Diego Rodríguez

Juan Martagón

Luis De la Fuente

José A. Salguero

Ramón Vázquez

Jesús Choya

Manuel Zúñiga

Ignacio Conte

Juan A. Andrades

DT: Vicente Cantatore

Estadio: Feliciano Gambarte (Godoy Cruz).

Goles: Pt; 17′ Salguero (S). St; 42′ Serrano (S).

Cambios: en Godoy Cruz: Norberto Alonso por Pereyra, Carlos Soto por López, César Altamirano por O. Almeida, Gustavo Navarro por Abaurre y Néstor Suárez por Vargas. En Sevilla: Pascual Donat Llopis por Herrero, José Miguel Prieto por Martagón, Serrano por Ramón, Nando por Diego y José Carvajal por Andrades.

Árbitro: Aldo Muñoz.

Jueces de línea: Carlos Ortiz y Miguel Villalba.

Recaudación: 32.875.000 pesos.

Alberto Garro, DT de Godoy Cruz

“Unos días antes del partido estuve viendo el entrenamiento del Sevilla y me sorprendió la práctica de los arqueros y aprendí una nueva forma de entrenarlos. En esa época, se les ponían 20 pelotas, los mataban a pelotazos y se tenían que ir a la casa. Lo entrenaban con 5 o 6 pelotas porque de esa manera lo tenían al arquero dos horas trabajando. De esa manera era todo sumativo, los arqueros tenían tiempo de recuperación y el trabajo les servía. Me explicó que en un partido al arquero como máximo puede participar de una secuencia de dos o tres atajadas.

Rubén Almeida, jugador de Godoy Cruz

“En esa época yo estaba en Boca y vine para jugar ese partido contra el Sevilla, que estaba haciendo una gira por Sudamérica. Tenían un equipo lleno de figuras europeas y nosotros éramos todos pibes. En ese año muchos estábamos afuera. Yo estaba en Boca, el Gato estaba en River y se estaba armando ese equipo que luego ascendió. Yo me fui en el 89 y el Gato se había ido en el 88. Yo volví en el 91-92 y después volvimos todos con más experiencia. Para ese partido vinieron a jugar Alonso y Gareca para motivar el espectáculo. Perdimos 2-1 creo. Me acuerdo que fue un día patrio. Estuvo lindo el partido, recuerdo que fue picante”.

Julio Vega, presidente de Godoy Cruz

“Uno de los vicepresidentes era Pedro Pittón y él siempre estaba atento a las novedades del fútbol internacional. De golpe se entera que el Sevilla había contratado a un técnico argentino (Vicente Cantatore) y que estaban de gira por Chile. Pittón, que era el rey del teléfono, se comunicó a Chile y aceptaron venir acá. Acordamos el monto y lo programamos. En este tren de hacer el partido más atractivo, Pittón propuso traer alguna estrellita como refuerzo de Godoy Cruz para que le diera mayor realce al partido. Nosotros habíamos llevado a Oldrá a River y habíamos quedado en muy buena amistad con Santilli, pero sobre todo con el tesorero, que era Carlos Weimberg, un empresario productor de seguros que tenía de socio al Beto Alonso. A su vez, la invitación se extiende a Gareca y vinieron los dos. El partido se jugó, no hubo una gran convocatoria de gente, juntamos los pesitos justos para pagarle al Sevilla y después con Pittón fuimos a despedir a Gareca y Alonso al aeropuerto”.