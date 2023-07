El conmovedor gesto de Jorge Brito en redes tras el fallecimiento de un hincha de River

En los últimos días, el mundo River vivió momentos sumamente tristes cuando se confirmó la muerte de un hincha que era muy querido en la red social Twitter.

El joven era dueño de la cuenta llamada @riv_7i7 y fue su hermana Camila quien se encargó de comunicar a sus seguidores que su hermano se quitó la vida.

El comunicado de Camila, la hermana del hincha fallecido

“Buenas noches, soy Camila. Mi hermano manejaba esta cuenta. Lamentablemente decidió quitarse la vida el sábado pasado y estoy pasando el peor momento de mi vida, nunca imaginé algo así. El único consuelo que me queda es pensar que se reunió con mis padres y que me van a dar fuerzas”, comenzó la muchacha en las redes de su hermano. Luego Camila continuó con el comunicado: “Hoy tengo que dar esta noticia a su grupo de amigos y a sus redes sociales y realmente no caigo. Espero que puedan recordarlo con mucho afecto y como el que siempre fue, un pibe bueno, cariñoso y de un corazón gigante. Gracias”, sentenció.

Recordemos que esta era una de las cuentas más populares que abordaba el mundo River de una manera irónica, ya que era sumamente conocido sus graciosas propuestas dirigidas a los dirigentes de la institución de Núñez, donde les realizaba diversos pedidos entre los que se destacaban televisores en los baños del Monumental para que no se pierdan nada del partido o almohadones en las butacas. Además, el muchacho se jactaba de que el presidente de la institución, Jorge Brito, lo seguía.

Los desopilantes tuit de la cuenta del joven fallecido

El hincha tuitero bromeaba con desopilantes pedidos a la institución de Núñez.

El conmovedor mensaje de Jorge Brito a la familia del hincha de River

Primero fue la cuenta oficial de River quien se solidarizó con la familia del hincha fallecido hace unos días: “QEPD y mucha fuerza, Camila.”.

El mensaje de River a la hermana del hincha fallecido

Luego fue el propio presidente de River quien colocó un sentido mensaje hacia la hermana del muchacho: “Te mando un abrazo enorme Camila, te deseo mucha fuerza. Todo River te acompaña en este momento”, sentenció el encargado de comandar el destino institucional del club.

El mensaje de Jorge Brito a la hermana del hincha fallecido

Recuerda que ante la sensación de angustia o de cualquier tipo de crisis de salud menta, el 0800 800 26843, interno 3 está operativo de lunes a lunes, de 8 a 20. Ante una situación de riesgo inminente, la línea para llamar es el 911.

