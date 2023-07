Distensión previo al gran partido: Los Pumas compartieron un momento con los hinchas en pleno centro mendocino

Las horas previas a partidos tan trascendentales simpre conllevan nervios y ansiedad, pero en esta oportunidad cinco jugadores de Los Pumas se tomaron un recreo y compartieron un rato distendido con los hinchas mendocinos en un local de comida rápida en el centro mendocino.

Juan Imhoff, Facundo Isa, Santiago Cordero, Francisco Gómez Kodela y Sebastián Cancelliere (no jugarán ante los All Blacks) estuvieron presentes en el evento que contó con la animación del ex Puma, Marcelo Bosch y donde se sacaron fotos con los hinchas y firmaron pósters.

En esta acción los cinco jugadores respondieron preguntas de Bosch sobre el partido del sábado y donde aseguraron que será un partido muy complicado: “El rugby es el deporte más justo del mundo porque gana el que mejor juega”, fueron algunos de los conceptos.

Además revelaron cual será el futuro de varios como por ejemplo el primera línea, Gómez Kodela, quien aseguró que no continuará su carrera en Lyon de Francia: “en este momento está bueno estar sin club, así puedo estar concentrado al 100% en Los Pumas”.

Jugadores del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, respondieron preguntas y firmaron autógrafos en el local de Burger King. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Luego de coparon en hacer diferentes juegos que sirvieron para conocer un poco mejor la intimidad de Los Pumas y se supo quien es el más coqueto (Imhoff), quién es el que más come (Isa) o el que “agarra” más canjes (la esposa de Imhoff).

Luego vivieron un momento donde le autografiaron posters a los hinchas que se hicieron presentes y se sacaron fotos que quedarán en el recuerdo de los mendocinos.

Un dato de color fue saber como vivieron el sismo que alteró la noche mendocina: “veníamos hablando en el taxi del sismo y el taxista nos dice que acá están re acostumbrados, el tema es que nosotros no”, aseguró Imhoff.

El partido se jugará el sábado desde las 16 en el estadio Malvinas Argentinas y será dirigido por el árbitro australiano Angus Gadner y sus asistentes serán Nick Berry y Jordan Way, con televisación por parte de ESPN.